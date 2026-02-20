Antequera critica "la falta de actuación" del Gobierno en infraestructuras estatales en la ciudad

El alcalde de Antequera (Málaga), Manuel Barón, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la ciudad malagueña de Antequera ha criticado este viernes "la falta de actuación del Gobierno en infraestructuras estatales de la ciudad".

El Consistorio ha señalado, además, que "ante la negativa de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de reconocer la titularidad del tramo de la A-7282 comprendido entre el enlace 102 de la A-45 y la glorieta de conexión con la N-331 y actuar en el mismo, la Delegación Territorial de Fomento de la Junta en Málaga ha iniciado labores de mejora para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar mayores perjuicios a los antequeranos".

Al respecto, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha explicado que el Ayuntamiento "ha trasladado formalmente y por escrito al Ministerio de Transportes la actuación para garantizar su correcto mantenimiento y la seguridad vial" y ha señalado que el Ministerio ha contestado con "una negativa a asumir su responsabilidad de dicho tramo".

Barón ha explicado que "las últimas lluvias han provocado un empeoramiento muy significativo del firme, agravándose los baches, arrastres y zonas especialmente peligrosas para la circulación, lo que hace excesivamente arriesgado transitar por esta carretera, utilizada diariamente por numerosos vecinos".

"No podíamos permanecer impasibles ante una situación que llevamos denunciando desde el pasado año 2025 y que está generando tanta inseguridad y perjuicios directos a los antequeranos mientras el titular de la carretera se niega a actuar sin reconocer su responsabilidad. Nuestra obligación es defender los intereses de la ciudad y exigir responsabilidades a quien corresponda", ha sostenido.

En este punto, ha recordado que actualmente permanece cortado el acceso por la carretera de El Romeral "debido a labores de mantenimiento tras desprendimientos ocasionados por las propias lluvias, lo que incrementa la afectación al tráfico y a los vecinos que tienen que transitar por esta vía". "Con uno de los accesos cerrados, la presión sobre este tramo es aún mayor, lo que hacía imprescindible una actuación inmediata", ha señalado.

Asimismo, el regidor ha agradecido a la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía "las labores de mejora para paliar la situación" y ha insistido en que "lo prioritario es la seguridad de las personas, aunque seguiremos reclamando al Ministerio que asuma la titularidad y las responsabilidades que le corresponden".

También el regidor ha criticado "el abandono" del Gobierno de España "con infraestructuras estatales existentes en Antequera como el tramo mencionado o las denuncias de los sindicatos de la Policía Nacional que se han dirigido al Ayuntamiento de Antequera para que sea éste el que actúe en el mantenimiento del edificio de la Comisaría de la Policía Nacional ante la desidia del Ministerio del Interior".

En concreto, ha detallado el Ayuntamiento, en su solicitud de "apoyo municipal para la mejora y pintado de la fachada de la Comisaría de Policía Nacional de Antequera, notablemente deteriorada y aún manchada de barro desde el episodio de calima de 2022, ofreciendo una imagen impropia de un edificio público y evidenciando una falta de mantenimiento sostenida en el tiempo por parte del Ministerio del Interior".