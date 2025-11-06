Antonio Sanz, tras la ruptura de Junts con el Gobierno: España está en una situación "políticamente insostenible"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a su llegada a la activación, en el Hospital Regional de Málaga, del ECMO Pediátrico en Andalucía. A 6 de noviembre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). El Hospi - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) - El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha aseverado este jueves, tras la ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez, que "la situación hoy de España es políticamente insostenible", con un Ejecutivo "bloqueado, que no gobierna, que no aprueba leyes y que lleva camino del tercer año sin Presupuestos".

Así lo ha señalado el consejero en una atención a medios en Málaga y a preguntas de los periodistas después de que la formación independentista catalana haya anunciado este jueves que bloqueará todas las iniciativas del Gobierno e impedirá la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio.

Antonio Sanz ha remarcado que el "que no existan Presupuestos Generales del Estado" aprobados anualmente "es un daño para todos" que va "mucho más lejos de lo que pueden imaginar", en cuestiones como "atención social, infraestructuras, equipamientos, y en el funcionamiento de la economía de una manera increíble".

El consejero ha apuntado que no le corresponde a él analizar "la posición de un grupo político" como Junts --al que ha recordado "todo lo que ha estado apoyando con anterioridad" al Gobierno--, sino que a lo que a él corresponde es "entender que este país está políticamente, y desde el punto de vista gubernamental, en una situación insostenible de parálisis, y que no se puede hacer daño a todo un país para salvarse solo uno".

En esa línea, y frente a la pretensión de "permanecer en el sillón a cualquier precio", Antonio Sanz ha remarcado que "hay algo que se llama dignidad", y que también existe el "patriotismo", y "parece que en la figura del presidente del Gobierno no existe ni la una ni la otra" cuestión, según ha concluido lamentando el consejero de Presidencia.