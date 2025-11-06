Antonio de la Torre y Pasión Vega protagonizan en Málaga el ciclo 'Territorio común' de la Fundación Manuel Alcántara

El actor Antonio de la torre y la cantante Pasión Vega (en la imagen) protagonizarán sendos encuentros los días 17 y 24 de noviembre respectivamente en los que dialogarán sobre su trayectoria profesional. - FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA

El actor Antonio de la Torre y la cantante Pasión Vega serán los protagonistas de la sexta edición de 'Territorio Común', que este año lleva por título 'Escena para dos'. Organizado por la Fundación Manuel Alcántara, con el patrocinio de Fundación Unicaja, el ciclo reunirá a estos dos grandes referentes malagueños de la cultura en dos encuentros independientes que se celebrarán los días 17 y 24 de noviembre, respectivamente. Ambas sesiones tendrán lugar a las 19 horas en el Salón de Actos Unicaja de la Acera de la Marina.

En palabras de Guillermo Busutil, director de Actividades de la Fundación Manuel Alcántara, 'Escena para dos' "es casi un guiño al mundo del cine y de las canciones del corazón, que invita a una conversación serena, confidencial en claves, de momentos especiales, acerca de sueños y del camino transitado en el mundo del cine y de la canción. El trabajo del actor y sus sombras, el método, el reto, y el trabajo de la cantante que aúna la letra con la exigencia de la música, la autonomía de cada tema con el conjunto de un álbum. La grabación y el espectáculo en directo".

La asistencia a los encuentros es gratuita con inscripción previa, que se cebe confirmar enviando un correo electrónico a la dirección protocolo@manuelalcantara.org indicando la sesión a la que se desea asistir.

Así, por un lado, el 17 de noviembre, el actor Antonio de la Torre abrirá el ciclo en un diálogo con el periodista y escritor Guillermo Busutil.

Nacido en Málaga en 1968, De la Torre inició su carrera en Canal Sur antes de formarse como actor en la escuela de Cristina Rota. Su debut cinematográfico llegó con 'Los peores años de nuestra vida' (1994), y pronto se consolidó como uno de los intérpretes más versátiles del cine español.

Ganador de dos premios Goya (por 'AzulOscuroCasiNegro' y 'El Reino'), ha trabajado con directores como Álex de la Iglesia, Daniel Sánchez Arévalo, Pedro Almodóvar o Raúl Arévalo.

Con más de veinte años de trayectoria, De la Torre combina proyectos de gran éxito con producciones independientes, y su carrera se ha visto reconocida también con la Medalla de Andalucía.

El actor acaba de estrenar 'Los tigres', dirigida por Alberto Rodríguez, película en la que interpreta a Antonio, un buzo industrial incapaz de tomar una buena decisión fuera del agua.

De otra parte, la cantante Pasión Vega protagonizará el segundo encuentro el 24 de noviembre, que conducirá la periodista Mariló Montero.

Nacida en Madrid, pero criada en Málaga, Pasión Vega descubrió desde muy joven su amor por la música, construyendo una trayectoria marcada por la sensibilidad y la excelencia interpretativa.

Su voz, que Antonio Banderas definió como "de seda", ha dado vida a proyectos tan destacados como 'Pasión por Cano', 'Gracias a la vida' o 'Lorca Sonoro', con los que ha recorrido los principales teatros de España y Latinoamérica.

A lo largo de más de dos décadas, ha colaborado con artistas como Joan Manuel Serrat, Noa, Miguel Poveda o María Dolores Pradera, consolidándose como una de las voces más respetadas y queridas del panorama musical español.