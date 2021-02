Aprobada la PNL de Adelante Andalucía para que la Junta rectifique la ubicación de la EDAR Norte de Málaga

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la proposición no de ley presentada por Adelante Andalucía en la que se insta a la Junta a rectificar la ubicación para la EDAR Norte de Málaga, prevista en la Vega de Mestanza. La iniciativa ha recibido también los votos a favor del PSOE y del grupo Vox.

El parlamentario andaluz de Adelante Andalucía por Málaga, Guzmán Ahumada, ha defendido que al ser "uno de los proyectos más importantes" se debe ejecutar "bien", insistiendo en dejar claro que la intención de la PNL al igual que las alegaciones presentadas por vecinos afectados "no pretenden retrasarlo solo que se haga bien": "El objetivo es pedir que se rectifique para acertar", ha asegurado.

"Porque una obra con un presupuesto de 140 millones de euros no puede empezar a arrancar con los problemas técnicos, medioambientales y económicos que tiene", ha asegurado, apuntando que "nace muerta porque se va a quedar pequeña solo con el crecimiento de población en su ejecución".

En cuanto a los problemas medioambientales, ha indicado que esta instalación "arrasaría con 25.000 cítricos, con la economía importante de esa zona", además de señalar que del presupuesto 100 millones se dedican a un dique que eleva la estructura "que lleva un tiempo de construcción valiosísimo y un sobrecoste que se puede salvar poniendo sobre la mesa las distintas alternativas que hay".

"Se puede ampliar la actual EDAR Norte, se puede buscar otra ubicación y también se puede apostar por la propuesta que este grupo siempre ha puesto sobre la mesa, la construcción de pequeñas depuradoras en cada núcleo urbanos que es más sostenible", ha explicado Ahumada, quien ha dicho ser consciente de los costes por no depurar agua.

El parlamentario socialista Javier Carnero ha asegurado que con el apoyo de su grupo "estamos rectificando", apuntando que cuando se aprobó no había oposición vecinal. Así, ha dicho a PP y Cs que "si son los partidos del cambio, cambien de ubicación que es lo que están pidiendo los vecinos", añadiendo que "fue el Ayuntamiento de Málaga el que buscó la ubicación que en nada le afectaba".

Asimismo, ha asegurado que los consistorios de Málaga y de Alhaurín de la Torre "han aprobado en mociones cambios de ubicación", asegurando que "no se puede decir una cosa aquí y otra en Málaga". "Y si no lo van a cambiar no prometan cosas que no pueden cumplir", ha dicho, señalando que "allí ha ido el alcalde de Málaga y la delegada del Gobierno prometiendo una nueva ubicación".

Por su parte, el diputado andaluz de Vox, Eugenio Moltó, ha indicado que su grupo iba a apoyar la PNL de Adelante porque, aunque ha recordado el retraso en este proyecto y en la depuración de aguas, "lo que no se puede es perseverar en el error y si anteriores gestiones de la Junta y alcaldes cometieron un error entiendo que hay que corregirlo".

El portavoz del grupo 'popular', José Ramón Carmona, ha indicado que el río Guadalhorce está "lleno de porquería que nos lleva a beber agua contaminada y cuando viene la gente a bañarse en nuestras playas se encuentra nata, que es mierda blanca proveniente de esos ríos contaminados", señalando que se ha arrojado "1.757 piscinas olímpicas de aguas fecales cada año".

"Y ahora venimos aquí poniéndonos en el pecho la chapita de ecologista, pero cuando hemos tenido responsabilidad no hemos hecho nada por solucionarlo", ha asegurado Carmona, quien ha defendido que el actual Gobierno andaluz va a poner en marcha esta obra, que "ya se ha licitado", ha afirmado, preguntándose "por qué ahora se quieren parar".

Ha dicho entender a las personas de la zona que protestan, pero también ha recordado el tiempo que se lleva tramitando el proyecto y que había "acuerdo" entre todos, incidiendo en que no ha sido este Gobierno andaluz el que ha elegido la ubicación "solo hemos puesto el dinero para actuar". Además, ha destacado que la instalación "va a tomar como ejemplo criterios de sostenibilidad y adecuados al área".

En contra también se ha posicionado el parlamentario andaluz de Cs Carlos Hernández White, quien ha indicado que esta proposición "podían haberla presentado en 2010 o 2012 cuando ellos estaban en el Gobierno andaluz y cuando se empezó a decidir sobre esta estación de aguas residuales que es obligatoria que la llevemos a cabo", añadiendo que "ya nos están multando por esto".

"El no haberla hecho en su momento sale caro no solo a los españoles sino al medio ambiente", ha asegurado el diputado de la formación naranja, quien ha lamentado que el río Guadalhorce "es un punto negro", apuntando que esta actuación "ya era urgente hace doce años". Ha reiterado que la ubicación se eligió "por todos los alcaldes", apuntando que "ahora no podemos asumir un nuevo retraso".