Arranca Moments, Festival Internacional de Subculturas Populares con más de 70 eventos en Málaga

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Moments, el Festival Internacional de Subculturas Populares Contemporáneas & Artes Visuales, arranca su undécima edición en Málaga, con más de 70 eventos hasta el 23 de noviembre, tras su paso por Madrid y Sevilla --del 12 al 19 de octubre--.

Encuentros, workshops, conciertos, proyecciones y acciones de arte callejero, además del estreno de una docena de exposiciones, forman esta programación, han informado desde la organización en un comunicado.

Entre las propuestas más destacadas está la celebración del 50 aniversario del estudio Pentagram, el ciclo 'Fistrosofía', que rinde homenaje a la figura de Chiquito de la Calzada o el encuentro musical entre Elphomega y Caradusanto en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, que abre este martes la programación malagueña.

El premio Moments a la veterana banda Airbag, la muestra del diseñador Julian Montague en la Escuela de San Telmo, el workshop de Susana Blasco, los conciertos de Corizonas y Space Surimi y ciclos como Electroversos o Wall Stories, además de muchos otros eventos destacados, componen un festival de carácter trasversal, que hace que lo urbano trascienda de su ámbito más propio para alcanzar otras esferas y convocar a nuevos públicos.

Moments Festival, con el patrocinio principal de Cervezas Alhambra y como parte del proyecto experiencial Momentos Alhambra, se ha convertido en "uno de los encuentros internacionales imprescindibles de la cultura y el arte popular independiente", ha señalado.

Esta iniciativa privada puesta en marcha por un grupo de amigos malagueños, con más de 25 años de experiencia en la cultura y las artes urbanas más contemporáneas, "ha logrado convertirse en un referente y reunir a más de 20.000 personas de público en cada edición".

La cita malagueña de Moments Festival es la que cuenta con mayor número de actividades, que se prolongan durante dos meses, ya que algunas exposiciones perdurarán hasta enero. Una docena de muestras, 14 talleres, diez encuentros y ciclos, decenas de conciertos y sesiones de dj, celebraciones, performances, pintura mural y competiciones de skate componen esta programación.

Una de las actividades destacadas será la celebración del primer medio siglo de vida del estudio de diseño independiente más importante del mundo, Pentagram. Fundado en Londres en 1972 como una de las primeras agencias de diseño multidisciplinarias del Reino Unido, cuenta con oficinas en Londres, Nueva York, Austria y Berlín y un portafolio que abarca cinco décadas, muchas industrias y clientes de todos los tamaños.

Una muestra retrospectiva con algunos de sus trabajos más icónicos, en el CAC Vélez-Málaga Francisco Hernández, conmemora este 50 aniversario. Se inaugura el 8 de noviembre.

Harry Pearce y Domenic Lippa, dos de los genios de la historia de Pentagram, protagonizan un almuerzo con aforo limitado a 25 personas en el que hablarán de sus proyectos y del nuevo libro '1.000 Marks'. Organizado por Club MOM, será el 9 de noviembre en el OCOA de Málaga. Además, Harry Pearce profundiza en su labor creativa en el workshop 'Designing to make a difference', en La Térmica el 7 de noviembre.

Julian Montague, nombre importante dentro del diseño gráfico, es otro de los invitados. En la Escuela de San Telmo presenta 'Domestic Materials' formada por piezas hechas de telas de ropa desgastada, sábanas viejas, manteles y retazos de tela sobrante de otros proyectos. También impartirá el taller 'Designing in Reverse: Generating ideas with desing fictions' el 24 de octubre en La Económica.

Otra acción tiene como protagonista a Guido Bisagni (108) que expone en La Trenza Art Gallery una inquietante serie de obras sobre papel y otros formatos. La inauguración el 31 de octubre contará con un plus; ya que 108, que también es músico experimental, ofrecerá un directo. Además, protagoniza el workshop 'Desorden. Cómo liberarte creando y exhibiendo arte oscuro e incomprensible'.

También en La Trenza, Cristina Rey presenta por primera vez en España la muestra fotográfica 'Melancolía de la resistencia', que se inaugura el 22 de noviembre.

OCOA Málaga exhibe la exposición '60 años de Aspromanis en el Canela Party', reunión de disfraces y fotografías de Soledad Villalba Cumpián para festejar las seis décadas de trabajo de la asociación dedicada al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Se inaugura el 23 de noviembre. El mismo espacio acoge del 24 de octubre al 18 de noviembre la primera exposición de la fotógrafa Uve MTZ titulada 'Luz oculta'.

Los 'Bodegones y naturalezas muertas' de Iker Muro (MurOne) llegará a Nika Art Gallery del 23 de noviembre al 27 de diciembre. Esta galería también se abre a las artistas Andrea Reina y Paula Lisbona, que vuelven a Moments para estrenar 'Reminiscencias'.

Por su parte, el CAC Vélez-Málaga es la sede de la muestra 'Landskate. Desafiando la gravedad', una de las exposiciones colectivas internacionales más importantes del mundo dedicadas a la cultura, la creatividad y las artes en torno al universo del skateboard, que reúne unas 200 obras de más de 30 artistas de los últimos 30 años.

Previo a la inauguración, será el encuentro con pioneros del skate malagueño. Olivia LH y su 'Me gusta el rock and roll y hago fotos en conciertos', las instantáneas de Pilla en 'Skaters and sunsets', las ilustraciones de Prisiwisi en 'A nice place to dream' y la mirada sobre los vehículos de Violeta Sarabia completan el programa.

OTRAS PROPUESTAS

En el apartado de talleres, la gastronomía contará con dos propuestas de Bernardita Cocina y la inteligencia artificial estará en 'Disruptivos', aunque también llega la ilustradora y diseñadora gráfica Beatriz Marín a la Escuela de Arte y Diseño de San Telmo con el workshop 'Imágenes sonoras: diseño de un cartel musical siguiendo la estética e identidad visual propia de cada género' y la artista visual Susana Blasco con un taller de collage colectivo el sábado 16 de noviembre en La Térmica.

La música también es una parte fundamental de Moments. Así, La Cochera Cabaret brindará su escenario a bandas como Corizonas (2 de noviembre), Monteavaro y Nadolibre, y el rap de Space Surimi. El XVIII aniversario Drunkorama se celebrará el 15 de noviembre en Velvet Club con los directos de Automatic Lovers y Martin Savage and the Jiggerz. En este mismo espacio, la tercera edición de Goetia Sessions trae los conciertos de Cuerda Huida, Mal Viaje, Ajeeb y Plastic Woods.

La Sala Marte acoge dos fiestas musicales. El 25 de octubre Voladura 001, desde las 21.00 a las 7.00 horas con conciertos de Orina, Niño Lagarto y YoVoy y la after party con los dj-sets Dr Fli, Nana Pure y Avanti Guaracha. El 22 de noviembre será Staf Parties 2024, con los directos de Sorry Kini y Caradusanto.

Otro evento será la entrega del Premio Moments 2024 a la banda Airbag, un nombre propio de la escena indie que lleva casi 25 años. Será en la Sociedad Económica Amigos del País el 21 de noviembre y contará con el preestreno de la serie de cortos documentales 'ICON' dedicada al underground.

En cuanto a los ciclos se inauguran dos, el I Ciclo Oquedades y I Ciclo Fistrosofía, que supone las primeras jornadas de estudio y reflexión en torno a la figura de Chiquito de la Calzada. Será el 13 de noviembre en La Térmica con encuentros con Rogelio López Cuenca, Ángel Idígoras, Natalia Meléndez Malavé, Elphomega y Francisco Daniel Medina.

El 14 de noviembre es el momento de Oquedades con parte de la gran familia de la escalada y la espeleología y alcanzan su segunda edición los ciclos 'Camaradas', con Dani Natoli y Kike España; 'Designarium', con Regina Dejiménez y María Ramírez y 'Electroversos', que cuenta con dos sedes, el Pompidou y La Caverna de Amores, en las que cinco poetas pondrán a dialogar sus versos con cinco artistas sonoros. También 'Wall Stories' convoca por segundo año consecutivo una jornada de estudio, investigación y difusión del arte urbano.