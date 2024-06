Artes escénicas, moda y música protagonizan en La Térmica de Málaga el 5 de julio el último RED de la temporada.

MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Térmica de Málaga celebra el próximo 5 de julio su último RED Friday de la temporada en el que las artes escénicas, la moda, la música y la fotografía llenarán de contenido una de las citas más consolidadas y emblemáticas de este centro de cultura contemporánea de la Diputación malagueña.

Con un programación con una duración de seis horas ininterrumpidas, ofrecerá a los asistentes experiencias más inmersivas, han asegurado desde la institución provincial a través de un comunicado.

Maika Makovski y María de Juan serán las cabezas de cartel en el apartado musical. En el performático, se podrán ver dos piezas, ‘Dismetropsia’, con María del Mar Suárez ‘La Chachi’, Cristina Savage y Julia España, y ‘Pan pa’ hoy y hambre pa’ mañana’ de Manué Cañá y Sara Gema.

La Cápsula RED Fashion, un proyecto realizado en colaboración con Málaga de Moda y concebido para mostrar la creación y experimentación de los talentos malagueños en este sector, contará con las creaciones de Astrid Hole, Jote Martínez, Alba Verdú y Julieta Brand.

Además, para explorar la conexión entre la moda, el arte y el flamenco a través de la creatividad se proponen sesiones de Dj con Foreverness, proyección de documentales, actuaciones de la bailaora Nazareth Ruiz y una mesa de costura en vivo.

Igualmente, han destacado el carácter solidario de esta nueva etapa de los RED, por lo que las entradas irán destinadas a cinco organizaciones no gubernamentales: la asociación en defensa de la atención a la anorexia nerviosa y la bulimia Adaner; la asociación para la inclusión de personas con Síndrome de Down, Down Málaga; AVOI, la asociación de voluntarios de cáncer infantil; al refugio de animales Galgos en Familia; y la asociación cultural de Málaga Irreconciliables. Las entradas ya están a la venta

Maika Makovski se subirá al escenario Cervezas Victoria a partir de las 21.30 horas. Artista multidisciplinar, su talento musical, su gran abanico de influencias y la urgencia de su constante búsqueda hacen de ella un nombre verdaderamente único en la escena actual. Comenzó su carrera con apenas 20 años y desde entonces no ha dejado de sorprender con cada álbum que publica, y ya son ocho.

El último, ‘MKMK’, salió en 2021 y fue un éxito de público y crítica. Fue incluido en casi todas las listas de lo mejor del año. Siguiendo esta estela estrenó el pasado septiembre ‘Bunch of little burdens’. Guitarras potentes, un enérgico piano y la inconfundible voz de Maika Makovski protagonizan su nuevo trabajo.

En el escenario Patio del Tiempo se podrá escuchar el talento vocal de la granadina María de Juan (a partir de las 21.00 horas). Se trata de una voz con multitud de matices y de género inclasificable. En 2020 publicó su primer disco ‘24/7’ y con él empezó a tocar por festivales y a abrir conciertos de bandas como Lori Meyers o León Benavente.

‘Dramática’ (2023) fue su segundo trabajo y con él reinventa la música de raíz española. Su propuesta, muy bien recibida por la crítica, llega a La Térmica dentro de su gira veraniega.

Otras dos bandas tocarán en directo en este último RED de la temporada. Mar Louise es un proyecto de pop independiente liderado por Mar Rubio, vocalista, guitarrista, teclista y compositora malagueña, que comenzó su trayectoria en 2022 con el lanzamiento de su primer trabajo, ‘Songs for the bus’.

En el Patio del Tiempo se escuchará a Caro Raro, el nuevo proyecto de Enrique Agüera, cantante y compositor de Papaya Club. Sonidos frescos que beben del R&B o la música disco son los que inspiran la producción musical y melodías de este nuevo y divertido camino musical de Agüera.

El DJ 8kitoo, alias del joven granadino Pablo Ramírez, será el encargado de cerrar el Escenario Cervezas Victoria. El cofundador de la plataforma Mareo junto a Chico Blanco y acidheaven, lleva lo urbano al club y lo explota en multitud de estilos. Su curiosidad desmedida le ha llevado a convertir conexiones musicales inimaginables en nuevos géneros posibles.

En el Patio del Tiempo, despedirá la cita el DJ Deivid Salido. El barcelonés, afincado en la Costa del Sol hace más de 20 años, hunde sus raíces musicales en el acid jazz, el soulful house, el funk y la música disco para ofrecer una sesión cargada de energía.

PERFORMANCES Y OTRAS PROPUESTAS

Además de los directos y sesiones de Dj, las performances son protagonistas de la programación del RED. María del Mar Suárez ‘La Chachi’, Juliana España Keller y Cristina Savage se han unido para crear ‘Dismetropsia’, un espacio atmosférico, sonoro y luminoso concebido de forma específica para el jardín de La Térmica.

En dos pases, a las 19.00 y a las 21.00 horas, se podrá disfrutar de una instalación sonora que conjuga el canto de los pájaros con música electrónica y el sonido de los cuerpos. Cristina Savage y La Chachi crearán una serie de acciones donde el cuerpo vibra con el cantar de los pájaros y donde el sonido diseñado por Juliana España será amplificado para abrazar el espacio.

Con esta acción se intenta explorar la relación del cuerpo y la mente con la propia naturaleza, según han incidido desde la Diputación malagueña.

A las 20.00 horas será el turno de ‘Pan pa’ hoy y hambre pa’ mañana’, de Sara Gema y Manué Cañá. La gentrificación, la especulación inmobiliaria y el desempleo son los temas que abordan, desde una perspectiva humorística, en este 'happening'. La acción consiste en una procesión de dos tronos sobre los que se situarán los artistas y requerirá la colaboración activa del público.

En la sala 002 de La Térmica, de 18.00 a 23.00 horas, la Cápsula RED Fashion ofrecerá diversos contenidos. La galería de diseños consiste en una exposición con maniquíes vestidos por diferentes marcas adheridas a Málaga de Moda.

Además, esta tercera edición, contará con una mesa de costura en vivo, un área donde los diseñadores trabajarán en la confección de un traje flamenco. Los espectadores podrán observar el proceso de creación y realizar preguntas.

El espacio se dividirá en dos áreas. En la primera, la diseñadora Astrid Hole y su equipo trabajarán en la confección de un traje de flamenca rojo, realizando tareas de corte, remallado y costura. La segunda se enfocará al patronaje, diseño y costura, tanto manual como a máquina. Esta estará a cargo de Jote Martínez.

La música en vivo más flamenca y chill de Foreverness se alternará con la proyección de documentales subtitulados sin sonido y entrevistas a diseñadores y artistas flamencos. Se proyectarán ‘Flamenco, flamenco’, de Carlos Saura y ‘La aguja flamenca’. También habrá actuaciones periódicas de la bailaora flamenca Nazareth Ruiz.

Los pases serán a las 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 y 22.30 horas, con una duración de 15 minutos cada uno. Cada presentación será diferente, tanto en estilos de baile como en vestidos de diseñadores de Málaga de Moda. Nazareth Ruiz se maquillará y peinará en directo, añadiendo un toque de performance a su actuación.