Asaja Málaga pide a los ayuntamientos que no inicien obras del PFEA hasta que no finalice la recolección en el campo

Archivo - Imagen de archivo de aceitunas en el suelo por efecto de un temporal. - ASAJA CÓRDOBA - Archivo

MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Málaga ha manifestado en los Consejos Comarcales de Empleo y en el Consejo Provincial, del que forma parte, que las obras del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) no deben coincidir con las campañas de recolección. Asaja recuerda que este plan tiene como objetivo que los trabajadores del sector agrario tengan ingresos en los periodos en los que no hay actividad en las explotaciones agrarias, y advierte de que debido ala coincidencia temporal de ambas actividades se produce un solapamiento que desvirtúa su finalidad.

"Este año la situación se ha visto agravada para los empresarios agrícolas. A la ya acusada falta de mano de obra, que en muchos casos está dificultando seriamente las tareas de recolección, se ha sumado una climatología adversa, con numerosos días consecutivos de lluvia que han impedido finalizar estas labores fundamentales para la viabilidad de las explotaciones", señalan en un comunicado.

Asaja también expone que las lluvias prolongadas han impedido a los agricultores y ganaderos realizar sus labores dando lugar a que muchos empresarios tuvieran que dar de baja a sus trabajadores. Sin embargo, "ante la mejora meteorológica, al intentar reanudar la recolección, los agricultores se están encontrando que los trabajadores están siendo requeridos para las quincenas de las obras del PFEA".

Para la asociación agraria esta es una situación "que imposibilita la ya complicada labor de recolección al desmantelar las cuadrillas y no disponer de mano de obra suficiente para reanudar la recolección, labor que se ha complicado y prolongado este año de manera excepcional".

Por este motivo Asaja Málaga ha puesto en conocimiento del Servicio Público de Empleo (SEPE) esta situación, a la vez que hace un llamamiento a los ayuntamientos, como responsables de dirigir las obras, para consideren no iniciarlas, especialmente en las zonas productoras de aceituna, tropical y cítricos, hasta que haya finalizado la campaña de recolección en su municipio. Además, señalan que la campaña que este año va a durar hasta bien entrado marzo y en muchos municipios olivareros incluso hasta mediados de abril.

"Desde Asaja Málaga somos conscientes de que los propios ayuntamientos también tienen unos plazos que cumplir para la finalización de las obras, por eso nuestra petición al SEPE de que de manera excepcional este año se pudiera ampliar este plazo y así facilitar la compatibilidad de las necesidades de los trabajadores, agricultores y administraciones locales", concluyen.