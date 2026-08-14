ATA-Sylvia Rivera exige ante justicia y Gobierno reconocer el crimen de San Pedro como violencia machista

Archivo - Los zapatos de una mujer debajo de una bandera trans. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha dado un nuevo paso ante el tratamiento institucional del crimen de la mujer trans venezolana de 35 años asesinada presuntamente por su pareja en San Pedro de Alcántara, núcleo poblacional del municipio malagueño de Marbella, mediante la presentación de tres escritos ante instancias judiciales y gubernamentales.

En concreto, según han señalado desde la Asociación en un comunicado, los escritos han sido dirigidos a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella - plaza número 2, que investiga los hechos; a la Fiscalía Provincial de Málaga, Sección de Violencia sobre la Mujer; y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad.

Ante el órgano judicial y la Fiscalía, ATA ha trasladado "los argumentos jurídicos para que se valore la competencia del órgano especializado en violencia sobre la mujer y, en consecuencia, la remisión de la causa, evitando que la falta de adecuación de la documentación registral prevalezca sobre su identidad como mujer y sobre la realidad de la relación sentimental que mantenía con el investigado".

La Asociación ha recordado que "la legislación andaluza reconoce expresamente, en el ámbito de la violencia de género, a las personas cuya identidad de género sea la de mujer". Asimismo, "invoca el artículo 3.1 del Código Civil, que establece que las normas deben interpretarse atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas y, fundamentalmente, a su espíritu y finalidad".

La presidenta de ATA-Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, ha incidido en que "la finalidad de las leyes contra la violencia de género es proteger a las mujeres frente a la violencia machista, y esa finalidad no puede quedar anulada por una circunstancia meramente documental".

"Era una mujer y fue asesinada por quien era su pareja. Interpretar una norma destinada a proteger a las mujeres de una forma que la deje fuera por lo que figura en un documento sería contrario a su propio espíritu y finalidad", ha declarado.

Asimismo, Cambrollé ha advertido de "la especial situación de las mujeres trans migrantes, cuya documentación de origen puede no corresponderse con su identidad de género, y considera que esta circunstancia administrativa no puede convertirse en una puerta de exclusión del sistema de protección frente a la violencia machista".

La organización ha trasladado también el caso a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a la que solicita que, "dentro de sus competencias, impulse las actuaciones necesarias para garantizar un tratamiento institucional del asesinato con perspectiva de género y pleno respeto a la identidad".

"Lo que se decida marcará también qué respuesta encuentran otras mujeres trans, especialmente migrantes, ante la violencia machista. Ninguna mujer debería quedar fuera de su protección porque un documento no reconozca quién es, y mucho menos cuando ha sido el propio Estado el que durante años no ha habilitado de forma efectiva el procedimiento necesario para que muchas personas trans extranjeras pudieran adecuar su documentación a su identidad. No se puede convertir ahora esa falta de reconocimiento documental en un obstáculo para reconocerla como la mujer que era y como víctima de violencia machista", ha concluido Cambrollé.

Por último, la Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera espera "ahora que las distintas instancias valoren los argumentos planteados y actúen dentro de sus respectivas competencias".