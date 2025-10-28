El auditorio de MPM acoge encuentro entre Farah Atassi y Michel Gauthier con motivo de 'Farah Atassi. Genius loci'

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Christine Ruiz-Picasso del MPM acogerá el próximo jueves, 6 de noviembre, a las 19.00 horas, una conversación entre la artista Farah Atassi y el conservador del Musée national d'Art moderne - Centre Pompidou de París, Michel Gauthier, en el contexto de la exposición 'Farah Atassi. Genius loci'.

El encuentro será en francés, con servicio de traducción simultánea para los asistentes. La actividad es gratuita, previa inscripción a través del correo educacion@mpicassom.org, han indicado desde la pinacoteca en un comunicado.

Este encuentro ofrecerá al público la oportunidad de conocer de primera mano los planteamientos estéticos y conceptuales de una de las artistas más destacadas de la pintura contemporánea europea, así como la mirada crítica de uno de los comisarios de referencia del arte moderno y contemporáneo.

La exposición 'Farah Atassi. Genius loci' presenta una veintena de obras realizadas entre 2015 y 2025 por la artista Farah Atassi, reconocida por su reinterpretación contemporánea de la tradición artística del arte moderno. Su pintura combina abstracción y figuración, integrando patrones geométricos y estructuras en cuadrícula que evocan el cubismo y la abstracción geométrica.

Su trayectoria le sitúa como una de las voces más autorizadas del panorama museístico europeo, con una mirada que conecta el legado de la modernidad con las prácticas artísticas contemporáneas.

La muestra en el Museo Picasso Málaga explora la relación entre la pintura y el espacio, proponiendo una reflexión sobre el "espíritu del lugar" -genius loci- y la presencia simbólica de la tradición picassiana en el arte actual.

Michel Gauthier es conservador del Musée national d'Art moderne - Centre Pompidou de París. Ha comisariado importantes exposiciones dedicadas a la abstracción geométrica, el arte óptico y cinético, así como a las vanguardias del siglo XX y su influencia en el arte actual. Es autor de varios ensayos y catálogos de referencia y colaborador habitual de la revista Les Cahiers du Musée national d'art moderne.

