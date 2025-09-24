El Ayuntamiento de Málaga advierte de presuntas estafas a empresas adjudicatarias con correos fraudulentos

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha advertido de presuntas estafas destinadas a empresas adjudicatarias tras haber detectado varias direcciones de correo electrónico fraudulentas, tras una denuncia interpuesta por el Consistorio en marzo.

Así, el Área de Contratación Pública Estratégica del Ayuntamiento ha conocido estos nuevos hechos a través de avisos de las empresas contratistas sobre la recepción de correos sospechosos de intentar usurpar la identidad de la Corporación municipal o de otros entes de contratación pública, según ha informado el Gobierno local en un comunicado.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a los proveedores municipales para que desconfíen de comunicaciones remitidas desde direcciones de correo que no contengan el dominio oficial (@malaga.eu) y se les recomienda que, en cualquier caso, verifiquen la procedencia del correo antes de responder a él en caso de duda. Igualmente, el Consistorio cuenta con una instrucción interna para prevenir y corregir estas situaciones.

De esta manera, se ha reforzado el aviso a empresas que figura en la página web municipal (https://sede.malaga.eu/es/empresa/) ofreciendo, además, asistencia tecnológica para detectar el origen del correo y poder ejercer las acciones legales que procedan contra tales remitentes, a través del Área de Innovación y la dirección avisovirus@malaga.eu

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga ya interpuso una denuncia el pasado mes de marzo por suplantación de identidad ante la Policía Nacional para que realizase las investigaciones oportunas tras haber detectado que desde la dirección de correo electrónico no corporativa (intervencion-general@licitacionespublicas.proxycent.com) se estaban enviando correos a empresas adjudicatarias de contratos de obras del Consistorio en los que se les requería documentación relativa al expediente con la que, presuntamente, se habrían cometido o intentado cometer estafas.

Por último, el Ayuntamiento ha informado de cuáles son algunos de los correos sospechosos de ser fraudulentos: 'info@avantiaformacion.com'; 'contratos@dpto-intervencion-licitacionespublicas.com'; 'verificacion-contratos@secretaria-licitacionespublicas.com'; 'contratacion@juntadeandalucia.live' - 'contrataccionespublicas@gmail.com'; 'intervencion-contratos@secretaria-general-contratos-publicos.bhso.info'; 'verificacion@soporte-servicio-contratacion-ufefe.com' y 'verificacion@contratos-secretaria-general.jegif.com'.