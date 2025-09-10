Ayuntamiento de Málaga avanza en proyecto para mejorar seguridad vial y accesibilidad peatonal en pasaje Los Almendrales

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área Urbanismo, ha sacado a licitación el proyecto de urbanización para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal del pasaje de Los Almendrales, en el distrito Centro, por un importe de 259.293,80 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas en optar a su ejecución tienen de plazo para presentar ofertas hasta el próximo 30 de septiembre.

La contratación de esta obra tiene como objeto una serie de actuaciones que incluyen el ensanche del acerado en ambos lados de la calle a un mínimo de 1,80 metros en la mayor parte de la misma, la pavimentación de la calzada, así como la construcción de un pequeño muro de contención dotado de barrera de seguridad metálica en sentido longitudinal para salvar el desnivel existente en la calle. Igualmente, se contempla la instalación de barandillas de doble pasamanos en todos los tramos con peldaños en ambos laterales para evitar el riesgo de caída.

Por otro lado, la obra también incluirá la reposición de las redes de saneamiento y abastecimiento, la ejecución de la canalización en ambas aceras para acometer en un futuro el soterramiento del alumbrado público y la ejecución de la red de pluviales, así como la señalización horizontal y vertical.