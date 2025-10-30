El Ayuntamiento de Málaga avanza en el proyecto de remodelación de la avenida Valle-Inclán

Archivo - Una señal de tráfico advirtiendo de la presencia de una obra - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, ha adjudicado a la entidad Centro de Estudios de Materiales y Control de Obras (Cemosa), por un importe de 14.300 euros y un plazo de ejecución máximo de seis semanas, la redacción de las Bases Técnicas que acompañarán a la licitación del contrato del Proyecto de Construcción y Ejecución de las Obras de remodelación de la avenida Valle-Inclán, en el tramo que comprende la intersección con el Camino de Suárez, la avenida de Martínez Maldonado y el acceso a Carlinda, San Alberto y La Corta.

Se trata del primer paso para llevar a cabo esta obra que supondrá, a través de la construcción de un paso inferior para la vía principal, la mejora de la fluidez del tráfico de este eje de circulación transversal de la ciudad, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Esta avenida, que registra una intensidad media de 25.000 vehículos/día en sentido oeste y 30.700 vehículo/día en sentido este, cuenta con 3 kilómetros de longitud total y dispone cinco intersecciones principales de oeste a este: autovía MA-20 en el origen, Camino de Suárez, avenida de Simón Bolívar, avenida de La Palmilla y avenida de Jorge Silvela.

Así, el objetivo principal del proyecto es el de transformar la intersección actual, de modo que se mejoren y optimicen los movimientos y el tráfico sea lo más fluido posible en todos los movimientos del cruce. Igualmente, se garantizará el acceso a todas las calles confluyentes y se generarán nuevos espacios públicos en la intersección, siempre que se garantice la seguridad para los peatones.

Por último, se contempla la regeneración urbana del entorno en superficie, lo que facilitará el tránsito peatonal seguro entre las barriadas de Miraflores y Carlinda.