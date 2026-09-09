El Ayuntamiento de Málaga impulsa un equipamiento deportivo e infantil en el parque La Cuesta, en el distrito Churriana

Archivo - Un parque infantil en Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha impulsado un equipamiento deportivo e infantil en el parque La Cuesta, ubicado en la barriada Pizarrillo en el distrito Churriana.

La junta de gobierno local ha aprobado este miércoles la modificación del plan cuatrienal de inversión del presupuesto del Consistorio para 2026 para incluir esta nueva instalación municipal con un importe de ejecución de 231.068,68 euros.

Desde el Consistorio han afirmado en un comunicado que el proyecto se centra "en la remodelación y adecuación de la pista existente mediante una actuación integral en el espacio para mejorar la funcionalidad, la accesibilidad y el estado general de la zona".

El equipamiento se divide en dos áreas, la zona de equipamiento deportivo y la zona de juegos infantiles. El área deportiva prevé la instalación de diversos elementos, como son una pista de fútbol 3x3, una pista de baloncesto 3 x 3 y una estructura deportiva multifuncional destinada a la práctica de diferentes ejercicios y actividades físicas.

La zona de juegos infantiles integrará un anillo giratorio, una estructura de red de escalada, columpios y un tobogán con torre y tirolina.

Asimismo, el proyecto recoge diversas actuaciones sobre el pavimento, como la renovación del bordillo perimetral de la pista, la reparación del pavimento existente y la instalación de un suelo continuo de caucho amortiguador.

En materia de medioambiente, se ha aprobado una nueva edición de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades, para el año 2026, destinadas al mantenimiento de zonas verdes públicas gestionadas por entidades urbanísticas de conservación o aquellas de titularidad de comunidades de propietario.

El presupuesto para esta convocatoria es de 700.000 euros, de los que 525.000 euros serán repartidos de forma equitativa entre todas las entidades solicitantes que cumplan los requisitos establecidos y los 175.000 euros restantes se distribuirán entre las asociaciones vecinales y entidades urbanísticas de zonas residenciales.

Una vez que la convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, se abrirá un plazo de 20 días hábiles para la presentación de las solicitudes, que deberán tramitarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento mediante el trámite denominado 'Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades que realicen proyectos que impliquen a los ciudadanos en los cuidados de las zonas verdes'.

Según establecen las bases, estas ayudas podrán cubrir hasta el 90% de la cantidad presupuestada en el proyecto presentado por la entidad, con una cuantía máxima de 60.100 euros.

Las actividades deben estar ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, aunque se contempla la posibilidad de prorrogar este límite hasta el 30 de junio de 2027. El proyecto deberá realizarse conforme a las directrices del Plan Director de Arbolado de la Ciudad de Málaga.

Por otra parte, también se ha dado luz verde a la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV) para impulsar la movilización, dinamización y proyección internacional del ecosistema de agua, mar y economía azul de Málaga.

A través de este convenio, el Consistorio concede una subvención de 30.000 euros anuales durante el periodo 2026-2029 para financiar la implantación y despliegue del citado programa de dinamización, que cuenta con un presupuesto total de 219.493,75 euros.

La iniciativa forma parte del consorcio internacional Allwaters, encabezado por la Universidad de Aarhus (Dinamarca) y compuesto inicialmente por 50 socios de 24 países, entre ellos líderes industriales, universidades, puertos, pymes y organizaciones no gubernamentales.

El proyecto contará con una financiación de 356 millones de euros, de los cuales cinco millones se destinarán a su puesta en marcha durante el primer año. Además, prevé atraer 192 millones adicionales de inversión privada, lo que le supondría un presupuesto de 548 millones.

Para el nodo ibérico, con sede en Málaga, se estima que esta iniciativa supondrá una ayuda de 44,5 millones de euros y una inversión inducida de 68,5 millones.

La junta de gobierno local ha aprobado la adjudicación de 23 cursos formativos para los próximos meses, destinados a fortalecer la inserción laboral de un total de 433 personas, dentro del proyecto 'Aquileo +', que cuentan con una beca de asistencia diaria de 13,45 euros por alumno.

La puesta en marcha de estas acciones formativas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y organizadas por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), se desarrollará durante los ejercicios 2026 y 2027 con una inversión de 846.597,36 euros. La Unión Europea aporta el 85% de la financiación a través del FSE+, mientras que el IMFE asume el 15% restante.

Esta adjudicación completa a la realizada el pasado octubre por importe 3,2 millones de euros para la ejecución de otras 95 acciones formativas. En total, está previsto impartir 118 cursos en los que se podrán formar hasta 1.875 personas desempleadas.

Las personas participantes tendrán la oportunidad de realizar prácticas laborales en entornos reales de trabajo que permitan poner en contacto a los demandantes de empleo con posibilidades factibles de contratación.

En materia de empleo público, se ha aprobado la modificación de las bases específicas de la convocatoria de plazas de la Policía Local para integrar las correspondientes a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025, con lo que la convocatoria conjunta asciende a un total de 74 plazas de Policía Local.

Así, en la provisión de estas 74 plazas se incluyen 40 correspondientes de la OEP 2023, 10 de la OEP 2024 y 24 de la OEP 2025. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá una vez que se publique el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La junta de gobierno local también ha aprobado otorgar a la asociación 'Los Girasoles de Ara' la concesión demanial de una parcela/inmueble de dominio público local ubicado en la calle Horacio Lengo, 7.

El objeto de esta concesión es el de que esta entidad continúe desarrollando su actividad como centro ocupacional, denominado 'El Papel' en el que personas con discapacidad intelectual realizan talleres y actividades de reciclado artesanal de papel, encuadernación o jaspeado artesanal.

La parcela cuenta con 1.847 metros cuadrados y el plazo de concesión es de 35 años, prorrogables por periodos de 5 años hasta el máximo legal establecido de 75 años.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la segunda modificación del contrato del servicio de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia, que supondrá una ampliación presupuestaria total de 17.087.363,98 euros con cargo a las anualidades de 2026 y 2027.

El motivo principal de la modificación del contrato responde al aumento del número de horas de prestación del servicio. En concreto, el servicio ha experimentado un crecimiento al pasar de 7.545 beneficiarios en el mes de enero de 2026 a 7.991 en el mes de mayo, lo que ha elevado el volumen de horas de atención mensual.

Asimismo, la ampliación presupuestaria absorbe el impacto de las 1.261 nuevas altas que se encuentran actualmente estimadas y pendientes de producirse en los próximos meses que superan las previsiones de los pliegos iniciales del contrato formalizado en 2023, que contemplaban un promedio de 5.502 usuarios.

Por último, el Ayuntamiento también ha aprobado el contrato administrativo patrimonial para la participación del Consistorio en la Feria Internacional de Turismo de Londres en su edición de 2026, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el Centro de Exposiciones ExCel, por un importe de 27.210 euros.