El Ayuntamiento de Málaga impulsa la licitación de la obra del Auditorio de la Música

Futuro auditorio de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga avanza en los trámites para licitar el proyecto del Auditorio de la Música de Málaga. En concreto, la empresa municipal Promálaga llevará a consejo el próximo lunes la aprobación del expediente y los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas para iniciar el procedimiento de contratación de las obras.

Así lo ha señalado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Cultura, Urbanismo, Innovación y Economía, Mariana Pineda, Carmen Casero, Alicia Izquierdo y Carlos Conde, respectivamente, y el delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García.

"Es una noticia muy positiva porque responde a una demanda muy antigua de la ciudad de Málaga, de la provincia de Málaga, y hemos de decir también que va a ser útil a un territorio más allá de los límites de la provincia", ha valorado el alcalde, que ha destacado la "vocación, capacidad y prestigio que va a tener cuando funcione".

Una vez aprobado, se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea, con un presupuesto base de licitación de las obras de 202.627.084,81 euros con IVA incluido y un plazo de ejecución de 48 meses.

Previo a este paso, se ha llevado a cabo una consulta preliminar del mercado a la que han respondido nueve operadores del sector de la construcción con experiencia en edificación cultural y de gran complejidad.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

El objeto del contrato es la ejecución de las obras del Auditorio de la Música de Málaga, comprendiendo el edificio del Auditorio, así como la urbanización, un aparcamiento y los accesos asociados, todo ello conforme al pliego de prescripciones técnicas (PPT) y al proyecto de ejecución redactado y sus anexos (estudio acústico, informe geotécnico, cálculo de estructuras y de instalaciones, eficiencia energética, equipamiento escénico, entre otros).

Se trata de un contrato único (no se divide en lotes), aspecto que ha sido contrastado en la consulta preliminar del mercado, en la que la totalidad de los operadores consultados se pronunció a favor de un contrato único global, por la interdependencia técnica de las prestaciones, la unidad de responsabilidad frente al resultado, singularmente el acústico, la economía de costes indirectos y la mejor coordinación del plazo.

El procedimiento es abierto, sujeto a regulación armonizada, y se establece un plazo de presentación de ofertas de 55 días naturales contados desde el envío del anuncio de licitación al DOUE. La fecha y hora límite serán las señaladas en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Respecto a los criterios de adjudicación, la puntuación total asignada a los criterios evaluables mediante juicio de valor es de 70 puntos y los criterios evaluables de forma automática suman 30 puntos. Este planteamiento se justifica en que la correcta ejecución del contrato depende principalmente de la calidad técnica de la propuesta.

"La calidad de la oferta aquí es fundamental; queremos no el auditorio más barato, sino aquel que sea el mejor", ha abundado el alcalde de Málaga.

En los criterios valorables figuran: organización -estructura organizativa y experiencia del equipo adscrito; planificación del proyecto; Plan de acción y metodología; sostenibilidad. Concretamente, en el primer apartado, organización, se evalúan aspectos relacionados con el equipo de calidad acústica adscrito con carácter permanente a la obra, y el equipo escenotécnico y audiovisual, entre otros.

También dentro del pliego de cláusulas administrativas se prevé la posibilidad de una modificación del contrato, justificada en función de aspectos relacionados con el terreno, con un límite máximo del 5% del precio inicial sin IVA, y sin perjuicio de las modificaciones no previstas.

Asimismo, entre otros aspectos reseñables del pliego técnico, se recoge la garantía de la calidad acústica. De hecho, el resultado acústico de las salas constituye una prestación esencial del contrato.

2.000 PLAZAS

El Auditorio de Música de Málaga será un edificio de uso cultural destinado a la celebración de conciertos, espectáculos escénicos y eventos de primer nivel, con una capacidad para cerca de 2.000 plazas "y que se convertirá en un hito arquitectónico y cultural de la ciudad".

El edificio, diseñado por los arquitectos Federico Soriano y Agustín Benedicto mediante concurso internacional, integra espacios de diferente escala y función para dar cobertura a una amplia programación artística.

El complejo comprende como elementos principales el edificio del auditorio, el aparcamiento subterráneo, accesos y urbanización y desvío de servicios: relocalización de las infraestructuras de servicios existentes afectadas por la nueva edificación.

El emplazamiento elegido para la construcción del Auditorio de Música de Málaga es una parcela ubicada dentro del ámbito del Plan Especial 'Puerto de Málaga'. La parcela cuenta con una superficie de 31.354 m2 y se ubica en la explanada de San Andrés. En la actualidad, el suelo se encuentra ocupado por carpas de almacenamiento del Puerto.

Respecto a la maquinaria escénica, ésta constituye una de las partidas más singulares y técnicamente exigentes del proyecto, con un presupuesto de ejecución material superior a 20 millones de euros. En ella se incluye el equipamiento del auditorio principal; la sala de cámara con equipos escénicos de menor escala, pero especializados y adaptados a la versatilidad del espacio; así como las instalaciones de sistemas de iluminación y audiovisuales compartidos en los espacios comunes y salas anexas.

Por último, el proyecto también incluye el conjunto de instalaciones como la climatización y ventilación; la electricidad e iluminación (con un presupuesto de más de once millones de euros); sistema contraincendios; instalación de transporte (ascensores y escaleras mecánicas); entre otros.

De la Torre ha incidido en que el espacio "está al servicio de las necesidades de la cultura, para eso se ha hecho el auditorio, clarísimamente", lo cual, ha dicho, "no quita, como ha hecho Bilbao, utilizarlo en los días que no sea necesario para cultura para otras actividades". "Tiene toda la lógica y eso ya se resolverá en su momento", ha apostillado.

"PROYECTO ESTRATÉGICO PARA MÁLAGA"

El impulso de este proyecto se ha retomado por parte del Consistorio en los últimos años habida cuenta de que se considera un proyecto estratégico y que serviría a un territorio de casi tres millones de habitantes incluyendo la provincia de Málaga, Campo de Gibraltar, costa de Granada, así como los territorios de interior de las provincias de Sevilla, Córdoba y Granada.

El importe actualizado del auditorio asciende a 209.112.443,56 euros con IVA (incluye las obras y honorarios de la dirección facultativa). En lo relativo a la aportación prevista por parte del Ayuntamiento de Málaga --20 millones de euros-- ya hay consignados en los presupuestos municipales de los últimos ejercicios, incluyendo el de 2026, un total de 6.942.027 euros (actualmente 6.578.013 euros, ya que se han destinado 364.012,78 euros). Por su parte, la Junta de Andalucía aportará al proyecto un total de 25 millones de euros.

Por último, De la Torre ha lamentado que el Gobierno no está y ha insistido en que "si alguna vez hay un Ministerio que quiera estar, esperemos que sí, pues el sitio está", ha concluido.