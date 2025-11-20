El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha actividades de dinamización del comercio de proximidad de cara a la Navidad - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, ha puesto en marcha una serie de actividades de dinamización en mercados y en comercios de proximidad de cara a la Navidad. Entre las actividades programadas, se ha lanzado la campaña denominada 'Una Navidad Merka-digital', por la que se sortearán cuatro tabletas de última generación por compras en los mercados municipales, entre otras actuaciones.

Por otro lado, como en años anteriores, se van a decorar los mercados municipales de Carranque, Ciudad Jardín, El Carmen, Churriana, Huelin, La Merced y El Palo con iluminación navideña que coincidirá con el encendido de la iluminación del alumbrado de la ciudad. Además, el mercadillo artesano de Navidad en el Paseo del Parque estará abierto hasta el 7 de enero. Para esta edición, el Ayuntamiento ha otorgado un total de 102 autorizaciones, 86 estarán en el Paseo del Parque y, el resto, distribuidas por el Centro Histórico.

En cuanto a la campaña 'Una Navidad Merka-digital', se desarrollará entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre en los mercados de Bailén, El Palo, El Carmen y Huelin, con el objetivo de dinamizar los mercados municipales y reforzar la compra en el comercio de proximidad durante las semanas previas a la Navidad.

Así, los clientes que realicen una compra por un importe mínimo de 10 euros podrán cumplimentar una papeleta con sus datos para participar en el sorteo de cuatro tabletas de última generación, una por cada mercado.

Además, los días 25 y 26 de noviembre un equipo dinamizador, que contará con la presencia de la mascota 'Merkachan', se desplazará por los mercados para informar a los usuarios del funcionamiento de la campaña y animar a la participación, al igual que los días de los sorteos que tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre.

Asimismo, a través de la plataforma 'Yo Compro en Málaga', gestionada por el Ayuntamiento, se llevará a cabo un sorteo de una cesta de Navidad el 19 de diciembre por compras que se hayan hecho a través de la Yocomoproenmalaga.com o la app. Igualmente, el Área de Comercio también colabora en la celebración del 'Aguinaldo' en los comercios del barrio de Lagunillas.

AYUDAS MUNICIPALES DIRECTAS PARA EL COMERCIO LOCAL

De forma paralela a la campaña navideña municipal, varias asociaciones de comerciantes realizarán actividades para dinamizar las compras en esta época, dentro de la campaña que impulsa el Ayuntamiento para la puesta en valor del comercio de proximidad en los distritos de la ciudad durante todo el año.

Algunas de estas actividades son la campaña 'El lujo de comprar en el Centro', desarrollado por la Asociación Centro Histórico Málaga, el reparto de bolsas reutilizables en los mercados municipales, por parte de la Federación Comercio Málaga, o las actividades dinamizadoras lideradas por la Asociación de Comerciantes en diferentes distritos.

Asimismo, se va a realizar una exposición con mupis de 40 comercios tradicionales del distrito Centro, del 24 de noviembre al 5 de diciembre, con la colaboración de la asociación de vecinos Victoriana-Capuchinos.

En total, el Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial ha destinado más de 60.000 euros en subvenciones a diferentes asociaciones de comerciantes, centros comerciales abiertos y federaciones de comercio de la ciudad durante este año para el desarrollo de diversas actuaciones de fomento y puesta en valor del comercio local, con el objetivo de incentivar la actividad de las pequeñas y medianas empresas malagueñas. De ellos, unos 16.000 euros se han destinado para actividades a desarrollar en épocas navideñas.