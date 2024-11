El Ayuntamiento de Málaga trabaja para el restablecimiento de la normalidad y lleva a cabo diversas actuaciones

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga trabaja en el día de hoy para el restablecimiento de la normalidad en la ciudad, tras el paso de la DANA. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por los ediles del equipo de Gobierno, ha informado sobre las actuaciones que se están llevando a cabo de forma coordinada por parte de las áreas y distritos municipales una vez desactivado el aviso rojo.

En este sentido, ha recordado que el Plan de Emergencia Municipal, que se activó el martes de forma parcial y el miércoles de forma total, ha pasado este jueves de nuevo a activación parcial.

DISPOSITIVO DE RESCATES Y REALOJOS

Policía Local, junto al resto de operativos que trabajan en la ciudad con motivo de la DANA, ha revisado este jueves las zonas que fueron desalojadas en la madrugada del martes al miércoles y en la tarde del miércoles en Campanillas, para comprobar si las personas que fueron evacuadas podían regresar a sus domicilios. Finalmente, han sido autorizasdos, según ha informado la Junta.

El Ayuntamiento ha recordado que las personas evacuadas pasaron la primera noche en el pabellón Tiro de Pichón habilitado por el Ayuntamiento y con un dispositivo que ha contado con la colaboración de la Cruz Roja y de voluntarios de la Agrupación de Respuesta Rápida. En la noche de este pasado miércoles, también hubo pernoctaciones en hoteles de la capital para poder contar con más plazas disponibles en el mencionado pabellón deportivo, ubicado en Cruz del Humilladero, en caso de que hubiese sido necesario.

MOVILIDAD

Por otro lado, la EMT ha reanudado este jueves el servicio ordinario de autobuses urbanos a partir de las 08.00 horas, coincidiendo con el fin del aviso rojo. Este servicio fue suspendido en la jornada del miércoles, a las 13.00 horas, ante la imposibilidad de prestarlo en condiciones de seguridad para los usuarios debido a las fuertes lluvias.

El Centro de Gestión de Trafico registró en el día este miércoles más de un centenar de incidencias en los semáforos de la ciudad. En este sentido, se continúa pendiente de restablecer el servicio de unos cuatro cruces semafóricos.

Por otra parte, la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) está trabajando para resolver las distintas incidencias registradas por las precipitaciones. En concreto en los aparcamientos de la avenida de Andalucía, Cruz del Humilladero, Alcazaba y plaza de La Marina (todos ellos están abiertos aunque parcialmente).

EMASA

Por otro lado, operarios de Emasa continúan trabajando en algunas de las incidencias más significativas; la mayoría de las más de 300 registradas el miércoles quedaron solucionadas por el buen funcionamiento de la red y las labores preventivas que se ejecutaron previamente al episodio de lluvias.

Así, se ha inspeccionado el colector de Carretería, que se quedó sin capacidad. Además, se está trabajando en la reparación de las conducciones de abastecimiento dañadas por sendos desprendimientos de tierra en Camino San Alberto (Bailén-Miraflores) y la calle Petronio (Puerto de la Torre), de forma que mediante la realización de un bypass quede restablecido el suministro en ambos puntos.

PARQUES Y JARDINES

El Servicio de Parques y Jardines está revisando todas las zonas verdes de la ciudad para comprobar que no hay árboles o ramas con riesgo de caída. Además, se están retirando algunos árboles volcados o ramas partidas durante la jornada del miércoles, sin que se hayan registrado graves incidencias.

En concreto, las más destacadas fueron un árbol caído en el parque Mar de Alborán, otro partido en la calle Pacífico, una rama cedida en la plaza Padre Jacobo.

De esta forma, los parques públicos que están vallados y perimetrados han vuelto a abrir a lo largo del día, a excepción del Parque Lineal de Campanillas, cuya apertura está prevista para este viernes.

Además, el Jardín Botánico-Histórico La Concepción continuará cerrado al público hasta el próximo sábado para proceder a la revisión y reparación de daños ocasionados por las intensas lluvias, que se centran fundamentalmente en los caminos.

EDIFICIOS MUNICIPALES Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

En relación con los mercados municipales, no se han registrado grandes incidencias. Fundamentalmente, las actuaciones que se van a realizar son de reparación de goteras en el Mercado de Atarazanas y de un bajante de fachada; así como se está llevando a cabo las labores de limpieza pertinentes, sobre todo en aquellos en los que se registró entrada de agua, como Ciudad Jardín y Atarazanas. En la jornada de este miércoles abrieron en un tramo de la mañana y no al 100% y en la de este jueves no han abierto.

En cuanto a las instalaciones deportivas municipales, los pabellones de José Paterna (El Palo), Queipo de Llano (Ciudad Jardín) y el Estadio de Atletismo 'Ciudad de Málaga' retomarán este viernes su actividad habitual. Estos equipamientos deportivos registraron incidencias menores que se están reparando en la jornada de este jueves.

El Palacio de los Deportes 'José María Martín Carpena' también ha registrado pequeñas incidencias que están siendo reparadas para funcionar con normalidad en la jornada de este jueves.

Las pistas auxiliares ubicadas en la zona de aparcamiento y que acogen la celebración de la Billie Jean King Cup no han sufrido daños y continúan con su actividad. Igualmente, algunas pistas deportivas al aire libre registran daños que requieren reparación y se espera que vuelvan a estar operativas en los próximos días.

Asimismo, las Oficinas municipales de información a la ciudadanía, OMAC, volverán a abrir mañana viernes, en su horario habitual, así como el resto de dependencias municipales.

ACTUACIONES EN DISTRITOS

Por otro lado, en todos los distritos se han acometido y se continúan realizando labores de limpieza en general, despeje de vías por arrastre y acumulación de tierra, y limpieza de accesos a distintos diseminados por parte de Limasam, la Gerencia de Urbanismo y por los servicios operativos de los distritos.

Entre ellas, destacan las labores de reparación de aceras en la calle Puerto Parejo y en la barriada de Hazas Cuevas y en la reparación de diversos muros desprendidos como los de la pista deportiva de la calle Manuel Gorría y de los ubicados en la zona de San Alberto, en la calle Toboso, en la avenida de Europa, en la calle Bauxita y otro en la barriada de Colmenarejo.

Entre las labores de limpieza de las vías afectadas destacan las que se están llevando a cabo en Campanillas para poner en servicio pasos cortados a causa de las crecidas del río Campanillas y del arroyo Pilones y Cupiana y el achique de agua de las zonas del Tarajal, Cartaojal y El Brillante.

Igualmente, en cuanto a limpieza se está trabajando para restablecer la normalidad en la zona de El Limonar, en el puente que cruza el Arroyo Toquero, en las calles Piteras y Las Moreras a consecuencia del derribo sendos muros, así como en la calle Cristóbal de Fonseca a casusa de la tierra acumulada en la balsa de decantación del arroyo próximo.

Asimismo, se está actuando en la limpieza de varios puntos del distrito de la Cruz del Humilladero, a causa del arrastre del agua en la avenida de Andalucía y la de Ortega y Gasset, y de Bailén Miraflores en las zonas del arroyo del Cuarto, calle Vulcano, calle Tormes, Calle Toboso, Camino de la Corta y La Milagrosa.

Por su parte, en la zona de Santa Águeda se continúa trabajando en el desatoro bajo el túnel ferroviario de acceso a la barriada y retirada de lodo en varios puntos de la barriada.

Por otro lado, se va a cerrar al tránsito un tramo de paseo marítimo Abel Sánchez en Guadalmar, que permanecerá cortado a la circulación de peatones este viernes, con motivo del aviso amarillo activado por Aemet por rachas de vientos y fenómenos costeros.