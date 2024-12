El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) aprueba sus cuentas de 2025 con 405.259.949 euros de gastos consolidados

MÁLAGA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha aprobado definitivamente este lunes en pleno extraordinario su presupuesto de 2025, que cuenta con 405.259.948,95 euros de gastos consolidados y 414.243.403,23 euros de ingresos previstos. Unas cuentas que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha calificado de "fiables, inversoras y de futuro, y que responden a las necesidades de la población".

La regidora ha resaltado la tramitación en tiempo y forma para su entrada en vigor el 1 de enero y ha puesto el acento en el ámbito social, donde se ha producido un incremento del 15 por ciento en la cuantía. "Nos sentimos orgullosos de que todas las asociaciones tengan el apoyo de este Ayuntamiento", ha indicado, al tiempo que ha señalado que, dentro del plan estratégico de subvenciones se destinan más de cuatro millones de euros y más de 2,4 millones de euros en ayudas directas a familias, de emergencia social, atención inmediata, el pago de suministros mínimos vitales, convenios con asociaciones y concurrencia competitiva.

Asimismo, ha añadido que la parte destinada a las entidades que prestan servicio a la población con diversidad funcional es de 807.000 euros. El presupuesto "está avalado por todos los informes del área favorables, con lo que no solo cuentan nuevamente con el respaldo político, sino también el administrativo", ha recalcado la regidora.

A este respecto, ha reseñado también el hecho de que "la credibilidad de este Ayuntamiento lo ha hecho situarse en el ránking AA+ de las entidades financieras y, además, se cumple el pago medio a proveedores y son numerosas las empresas que participan en nuestras licitaciones públicas, teniendo el aval de una administración que es fiable y transparente".

Por otra parte, Muñoz ha puesto como ejemplo la "seriedad de cuentas anteriores", asegurando que "cuando este equipo de Gobierno se compromete con un presupuesto al final se ejecuta por encima del 80 por ciento".

En este sentido, ha recordado la realización del edificio de usos múltiples de Nueva Andalucía, el parque del Mediterráneo, Marbella Urban Park, la pista de atletismo homologada, el pabellón deportivo de la zona sur de San Pedro Alcántara o la construcción, que sigue en marcha, de la primera residencia pública de mayores que tendrá la ciudad, entre otros.

De igual modo, ha destacado los avances en Turismo, siendo Marbella designada como 'Mejor Destino Europeo en 2024', mientras que en Deportes, "hemos tenido un impacto directo de retorno de grandes eventos que se han celebrado en el municipio de más de 150 millones de euros", entre otros.

Asimismo, el concejal de Hacienda, Félix Romero, ha especificado que se han presentado un total de 16 alegaciones a los presupuestos (8 menos que las 24 recibidas en 2024), una de ellas de un empleado municipal en materia de Personal y el resto, de partidos de la oposición, "de motivación política y no económica".

De las mismas, se han desestimado las 8 del Grupo Municipal Socialista y se han aprobado parcialmente 4 de las 7 de Opción Sampedreña, mientras que VOX no ha presentado ninguno. Durante la sesión plenaria de hoy también se ha dado luz verde, con los votos a favor del equipo de Gobierno y la abstención del resto de grupos de la oposición, a la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública en el término municipal, tras la resolución de las alegaciones.

PSOE

La portavoz del grupo municipal socialista, Isabel Pérez, ha lamentado "que el Partido Popular dé la espalda a las necesidades de los vecinos", al tiempo que ha criticado que ni una de las propuestas del PSOE, a través de enmiendas, se haya incluido en el documento final de los presupuestos para 2025.

Pérez ha insistido en que los presupuestos "no afrontan los grandes retos que Marbella y San Pedro tienen por delante", como pueden ser la movilidad y la vivienda pública, asuntos para los que los socialistas habían dirigido mociones, concretamente para el desdoblamiento de la carretera de Ronda y para la Residencia de Tiempo Libre.

Pérez ha señalado que las cuentas públicas elaboradas por el PP "abocan al Ayuntamiento a la bancarrota". La concejala ha señalado que ahora mismo "habría un déficit de más de 80 millones de euros, que solo está disimulado por los préstamos que se piden y por la venta de patrimonio municipal".

El PSOE también proponía en sus enmiendas iniciar el proyecto del Estadio Municipal de Fútbol; una partida de 500.000 euros para la bonificación de la tasa de basura para jubilados mayores de 65 años y parados de larga duración; así como la cantidad de 3,5 millones de euros para la adquisición y puesta en valor del edificio aledaño a la estación de autobuses de Marbella, entre otras.

OSP

El grupo municipal de Opción Sampedreña (OSP) critica que las previsiones económicas para el próximo año son "irreales" y advierte que podrían derivar "en una subida de impuestos y un aumento de la deuda municipal". Además, critica "la centralización de las decisiones por parte de la alcaldesa Ángeles Muñoz" y exige mayor autonomía para los distritos del municipio.

El edil Daniel Máhiquez afirma que los presupuestos "se sustentan en previsiones de ingresos que no se cumplirán"; y al respecto señala que técnicos municipales "ya han advertido que las estimaciones económicas no reflejan la realidad financiera del Ayuntamiento". "El superávit previsto no es más que un recurso para disimular los problemas de liquidez de la tesorería municipal", explica.

OSP presentó siete alegaciones al presupuesto, entre ellas la creación de partidas específicas para los cinco distritos del municipio y la actualización de las subvenciones destinadas a colectivos sociales.

Por su parte, Manuel Osorio, también edil de OSP, ha criticado que el Ayuntamiento mantiene una deuda superior a los 85 millones de euros y cuestionó la fiabilidad de las calificaciones financieras exhibidas por el equipo de Gobierno.

VOX

El portavoz del grupo municipal Vox en Marbella, Eugenio Moltó, ha solicitado "la retirada inmediata" de los presupuestos municipales para 2025, y ha argumentado que son un documento "improvisado, irreal y cargado de malas costumbres políticas heredadas del PSOE". Ha dicho además que las cuentas "no responden a las necesidades reales de Marbella" y ha criticado al PP por considerar que "engañan a los marbelleros con juegos de trileros y manzanas envenenadas".

"El equipo de gobierno del PP presenta 'a la carrera' el documento más importante del año, sin respetar los plazos ni los procedimientos legales, y lo hace con la misma opacidad y falta de rigor que tanto hemos criticado al PSOE. Esto no es lo que merece Marbella", ha dicho Moltó.

También ha criticado que el PP "se niegue a reducir el gasto político mientras sigue subiendo impuestos". "Mientras en Marbella votan en contra de bajar el gasto político, Moreno Bonilla se sube el sueldo un 18%. Ese es el modelo del PP: proteger sus privilegios mientras exigen sacrificios a los vecinos", ha declarado.

Moltó ha destacado que la ejecución del presupuesto actual refleja la "incapacidad del equipo de gobierno para gestionar los recursos públicos". "Lo que proponen para 2025 es otro brindis al sol. Si no han sido capaces de cumplir con el presupuesto vigente, ¿qué nos asegura que cumplirán con el próximo?", ha cuestionado.

Ha criticado también el incremento de la deuda municipal y el uso de modificaciones presupuestarias: "Realizan tres modificaciones al mes, alterando más de 60 millones de euros. Esto no es planificación, es un juego de trileros que genera desconfianza tanto a los vecinos como a los proveedores", ha afirmado.

En cuanto a la deuda, ha alertado que este año aumentará en más de diez millones, "a los que se suman los 23 millones solicitados al Fondo de Ordenación".