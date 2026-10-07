El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) mejora y amplía los espacios del Centro de Participación Activa de Las Chapas

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, visita las instalaciones del Centro de Participación Activa de Las Chapas junto a la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, y el director general del distrito, Carlos Alcalá. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

La actuación posibilita también habilitar nuevas dependencias para Derechos Sociales

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha culminado una actuación de mejora y reordenación de espacios en el Centro de Participación Activa de Las Chapas que ha permitido también dotar a la delegación de Derechos Sociales de unas dependencias más amplias, accesibles y funcionales.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha explicado que "cuando se puso en marcha el nuevo ambulatorio quedó disponible el espacio que ocupaba anteriormente el consultorio médico en la sede del distrito de Las Chapas y pudimos trasladar allí los Servicios Sociales".

De esta forma, ha detallado, "la superficie que ocupaban en el centro de mayores se ha incorporado a la cafetería" y ha señalado que los trabajos han supuesto una inversión superior a los 50.000 euros.

Muñoz ha remarcado que la intervención responde a una de las necesidades planteadas por los propios usuarios y por la junta directiva del Centro de Participación Activa y ha subrayado que la actuación "ha permitido ampliar y mejorar un espacio que tiene una utilización constante". Además, ha agradecido "el impulso que da el presidente, Pedro Mesa, junto a su junta directiva, para que este equipamiento tenga tanta actividad".

El Centro de Mayores de Las Chapas cuenta actualmente con cerca de 600 socios y afronta el nuevo curso con una amplia programación. En estos momentos, alrededor de 200 personas ya se han preinscrito en los talleres municipales, que incluyen un total de 13 propuestas relacionadas con el bienestar, el ejercicio físico, la cultura y el aprendizaje.

Entre las propuestas previstas se encuentran taichí, yoga, zumba, sevillanas, baile, talleres de memoria y formación digital, entre otras, que se suman a otras iniciativas habituales del centro, como las jornadas de baile, viajes y encuentros de convivencia.

Muñoz, que ha visitado las instalaciones junto a la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, y el director general del distrito, Carlos Alcalá, ha resaltado que esta agenda "va a dar mucha vida a un centro que ya tiene una gran participación" y ha valorado el ambiente de convivencia que caracteriza al equipamiento.

"Es un ambiente maravilloso, sano, y creo que eso es precisamente lo que hace que tanta gente quiera estar aquí y venir a este equipamiento", ha afirmado y ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja también en un proyecto para seguir ampliando los espacios disponibles en el Centro de Participación Activa de Las Chapas.

Asimismo, ha incidido en que "son muchas las personas que vienen a este recinto; hay mucha actividad y tenemos que darles también espacio", ha indicado.

Por su parte, el presidente del centro, Pedro Mesa, ha agradecido la actuación realizada por el Consistorio y ha explicado que la ampliación supone una mejora importante para el funcionamiento diario del equipamiento.