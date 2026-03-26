El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) refuerza seguridad, movilidad y limpieza con un dispositivo especial para Semana Santa

Presentación del dispositivo especial del Ayuntamiento de Mijas (Málaga) para Semana Santa. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha activado un dispositivo especial con motivo de la Semana Santa en el que participarán de forma coordinada Policía Local, Protección Civil, Bomberos y el servicio de Limpieza Viaria, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los actos y la seguridad de vecinos y visitantes en los tres núcleos del municipio: Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala.

El concejal de Policía Local, Juan Carlos Cuevas, ha explicado en una nota que se ha diseñado un operativo específico que estará activo desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, con el objetivo de "garantizar la movilidad y la seguridad durante todos los actos programados".

En este sentido, el jefe de la Policía Local, Juan Manuel Rosas, ha detallado que "consta el servicio ordinario de 261 agentes que vendrá reforzado por 50 agentes de manera extraordinaria en los momentos y los días en los que se esperan mayor afluencia".

Cuevas ha subrayado que esto permite "aumentar la presencia policial en los momentos clave, especialmente en Mijas Pueblo, donde se concentrará gran parte de la actividad y donde el autobús lanzadera será fundamental para aliviar el tráfico y facilitar el acceso". Asimismo, ha añadido que "se establecerán dispositivos específicos en los recorridos procesionales para garantizar que se desarrollen con normalidad, minimizando incidencias y asegurando tanto la seguridad como la movilidad de vecinos y visitantes".

Por su parte, el concejal de Protección Civil y Bomberos, Francisco Jerez, ha destacado que "el operativo contempla la activación de todos los recursos necesarios para actuar con rapidez ante cualquier eventualidad, con equipos desplegados en los actos de mayor afluencia y en coordinación permanente con el resto de servicios".

Asimismo, ha subrayado que "la planificación permite anticiparnos a posibles situaciones de riesgo y ofrecer una respuesta eficaz en todo momento".

En relación al servicio de extinción de incendios, Jerez ha señalado que "los Bomberos de Mijas permanecerán plenamente operativos durante estos días, garantizando la capacidad de respuesta ante cualquier intervención urgente y prestando apoyo en eventos con gran concentración de personas". Asimismo, ha añadido que "se mantendrá una vigilancia constante y coordinación con el resto de servicios para actuar con la máxima eficacia en caso necesario".

REFUERZO DEL TRANSPORTE Y MOVILIDAD

El Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio especial de autobús lanzadera en Mijas Pueblo, operativo desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, con el objetivo de facilitar el acceso y evitar problemas de tráfico y aparcamiento en los accesos al núcleo.

Este servicio funcionará de forma ininterrumpida en horario ampliado y conectará la zona de la Cantera del Puerto con el centro del municipio, permitiendo una movilidad más ágil y segura durante los días de mayor afluencia. Además, se reforzarán las conexiones de transporte público con el resto del municipio.

Cuevas ha insistido en que "el uso del transporte público es fundamental para garantizar la fluidez del tráfico y el correcto desarrollo de los actos, por lo que animamos tanto a vecinos como a visitantes a hacer uso del autobús lanzadera".

REFUERZO DE LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS

En paralelo, el concejal de Limpieza Viaria, Eloy Belmonte, ha señalado que "se ha planificado un refuerzo especial del servicio antes, durante y después de cada procesión, con equipos específicos en cada núcleo urbano". "El objetivo es que las calles presenten el mejor estado posible en todo momento, actuando de forma inmediata tras cada acto", ha añadido.

Asimismo, en los días previos se han llevado a cabo trabajos de adecuación en los recorridos procesionales, incluyendo la revisión del alumbrado, retirada de elementos que pudieran obstaculizar el paso y labores de limpieza y acondicionamiento.

El Ayuntamiento de Mijas destaca que este dispositivo responde a la coordinación entre áreas y a la experiencia acumulada en años anteriores, permitiendo ofrecer una respuesta eficaz ante el incremento de actividad propio de estas fechas.

En este sentido, se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para respetar la señalización y seguir las indicaciones de los servicios operativos. Además, se recuerda que ante cualquier incidencia se puede contactar con la Policía Local a través del 092 para garantizar una respuesta rápida y eficaz.