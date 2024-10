Banderas presenta el musical 'Gypsy', que reflexiona sobre "esa pasta espesa que se genera entre el éxito y el fracaso"

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Antonio Banderas ha presentado este jueves el musical 'Gypsy', que se estrena el próximo 17 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y del que es el director. Un musical, ha dicho, que contiene la "patología del triunfo" y reflexiona sobre "esa pasta espesa que se genera entre el éxito y el fracaso".

La compañía del nuevo musical de Antonio Banderas lleva más de un mes de ensayos preparándolo. Se trata del cuarto musical dirigido por Antonio Banderas, siendo la quinta producción de teatro musical del Teatro del Soho: "Nosotros seguimos por esa apuesta, por la excelencia, y la búsqueda de la excelencia no garantiza el éxito", ha abundado.

'Gypsy' cuenta con un reparto de 30 actores y 26 músicos de la orquesta Larios Pop del Soho. Este jueves, además, han representado ante los medios tres de los números musicales.

Durante la rueda de prensa, Banderas ha explicado que el proyecto "nació en realidad en Madrid cuando interpretábamos 'Company'" en el Teatro Albéniz y "allí surgió la idea de 'Gypsy'". Ha confesado que surgió con la idea de tener a Marta Ribera, de la que ha dicho "yo sabía que tenía todos los colores que iba a necesitar un personaje tan complejo" como el que interpreta, como es Rose.

"Allí se lo propuse. No me dio una respuesta inmediata. Tardó un par de días porque a veces hay regalos que son duros de admitir porque son complejos", ha reconocido.

Sobre la obra 'Gypsy', Banderas ha incidido en que "reflexiona" sobre "esa pasta espesa que se genera entre el éxito y el fracaso". Ha explicado también que "el público que venga a ver el espectáculo va a reconocer muchísimas melodías que nacen de la mano y del pentagrama de Jule Styne, con algunos toques de Stephen Sondheim".

Durante su intervención ha valorado el esfuerzo y talento la compañía, mostrando "satisfacción" con lo conseguido. De hecho, ha tenido palabras para todo el equipo artístico, músicos, técnicos y los distintos departamentos.

Por otro lado, ha señalado que con 'Gypsy' han sido fieles a la obra original, "sobre todo a la música", ha abundado, al tiempo que ha incidido en que "hemos tratado de mantener la verdad del espectáculo, pero al mismo tiempo abriendo las ventanas y las puertas y dejando entrar aire fresco, y haciendo una cosa más conceptual de lo que fue originalmente".

Banderas ha declarado, además, que es "el musical más ambicioso que el Teatro del Soho CaixaBank ha producido hasta hoy. Hay gente que va a pensar que hemos incluido canciones famosas en el espectáculo, que cantaron artistas como Barbra Streisand, pero que nacen en 'Gypsy', y que el público va a reconocer".

Por su parte, Marta Ribera ha dicho que "intento evitar pensar en que tengo tanta responsabilidad, porque si no, no seguiría adelante" y ha explicado que intenta dejarse "llevar por todo lo que me dicen y hacer todo lo que me dicen y chupar de todo lo que me dan todos los compañeros maravillosos que tengo a mi alrededor". "Eso es lo que hace que yo siga para adelante".

Ribera da vida en el musical a Rose, un personaje legendario que han representado estrellas de Broadway como Ethel Merman, Angela Lansbury, Bernadette Peters, Patti LuPone o Imelda Staunton, y ha dicho que "interpretar a Rose es un regalo".

Sobre el escenario se encontraba también el resto del reparto compuesto por Lydia Fairén, Carlos Seguí, Laia Prats, Carmen Conesa, Marta Valverde, Chemari Bello, Lorena Calero, Aaron Cobos, Paco Morales, Hugo Ruiz, Marina Albaiceta, Andrea Buret, Oscar Bustos, Paula Díaz, Marina Espíldora, Bella Exum, María Gago, Jesús González, Javier Manente, Marcos Olano, Begoña Álvarez, Rita Barber, Andrés Navarro, Germán Torres, Diana Bonafau, Andreu Mauri y Ana Domínguez.

Más tarde, se han unido en el escenario el equipo creativo de la producción, entre ellos Arturo Díez Boscovish (director musical), Borja Rueda (coreógrafo), Alejandro Andújar (escenografía), Antonio Belart (vestuario), María Bossy (coreografía claqué), etcétera.

Como novedad, Banderas ha anunciado la colaboración del artista malagueño José Luis Puche, que ha creado 20 obras pictóricas que se proyectarán en el musical.

Con libreto de Arthur Laurents, música de Jule Styne y letras de Stephen Sondheim, 'Gypsy' es considerado uno de los mejores musicales norteamericanos de todos los tiempos, estrenado en 1959 y ganador de seis Premios Tony y cuatro Laurences Olivier.

El precio de las entradas oscila entre los 28 y los 105 euros, disponibles en la página web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés. El horario de las funciones es de martes a viernes a las 19.00 horas, los sábados a las 14.00 horas y 19.00 horas y los domingos a las 14.00 horas.