Barceló aumentará con dos hoteles construidos su presencia en Costa del Sol y estudia invertir en otro de nueva planta

MÁLAGA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CEO para EMEA de Barceló Hotel Group, Raúl González, ha informado este martes de que se aumentará la presencia en la Costa del Sol con dos hoteles, ya construidos, en el destino, que suman 700 habitaciones, al tiempo que ha anunciado que se estudia invertir en otro de nueva planta.

Así lo ha señalado en rueda de presa, en la que también cuestionado, en concreto, por cómo consideran la situación en la Costa del Sol y Andalucía y perspectivas del destino, ha apuntado que es "seguro la peor crisis" del turismo debido a la pandemia de coronavirus.

"Cuando tienes infraestructuras montadas para atender a 84 millones de turistas y llegan 18 de los cuales once llegan hasta mediados de marzo y llegan siete de mitad de marzo hasta final de año... no atiende ni al diez por ciento de los turistas de un año normal", ha advertido.

Por tanto, ha continuado, "tienes una capacidad de producción preparada para unos picos de julio y agosto que no tienes el cliente". "Sin duda como crisis no ha habido ninguna peor, no es que retrocedamos es que hay que ponerlo en consonancia con la capacidad de producción instalada que tienes en el momento actual".

En relación con la Costa del Sol, ha abundado que tiene "alguna cosa muy positiva" aludiendo "al interés claro por parte de los mercados internacionales, que atrae tanto a clientes como a inversores".

De hecho, ha confiado en que, "si todo va bien", en semanas y no meses, pueda anunciar la ampliación por la Costa del Sol: "Son hoteles existentes, no son nuevos", ha avanzado, sin dar más detalles. Además, en paralelo, ha dicho, "se mira en invertir en algún otro hotel en la zona de nueva planta para crear producto nuevo, cinco estrellas, moderno, actualizado".

A su juicio, la Costa del Sol "será uno de los destinos que se recupere antes". "Es un destino que atrae mucho --a la gente-- y noto cuando hablo con inversores, con los grandes fondos que quieren comprar hoteles, que lo ponen siempre dentro de sus lista de prioridades", ha dicho.

Es más, ha incidido en que es un área, "especialmente Marbella, Estepona, que tiene mucho atractivo" y "estamos mirando a ver si podemos hacer algo ahí", ha concluido.