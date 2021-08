Beltrán: "El silencio es la moneda con la que paga Sánchez a españoles cuando las cosas salen mal" y pide que comparezca

MARBELLA (MÁLAGA), 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha vuelto a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca en el Congreso de los Diputados: "No puede ser que no hable en el lugar donde tiene que dar explicaciones, sino que lo haga a través de un tuit o una foto en la Moncloa".

"Este mes será recordado como el agosto negro de la gestión de Sánchez, nunca antes había sido tan sonoro el silencio de un presidente", ha dicho, asegurando que "el silencio es la moneda con la que paga Sanchez a todos los españoles cuando las cosas salen mal".

En este sentido, ha incidido en que "lo estamos viendo que no ha dado la cara ni ante la subida de la tarifa de la luz, ni ante la crisis de Afganistán ni ante la crisis migratoria de los menores no acompañados".

Así lo ha manifestado Beltrán, junto con la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, y la presidenta del PP local y alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, donde ha participado en un acto con el Comité Ejecutivo del PP de Marbella.

En su intervención ha señalado que se va comenzar un nuevo curso político, al que ha calificado de "vital porque nuestro país no se puede permitir más crisis de Gobierno, no se puede permitir que tengamos a un gabinete de ministros que todo el día esté discutiendo y no se puede permitir este país tener un presidente que solamente sale para ponerse medallas y nunca da la cara ante las dificultades".

Beltrán ha abundado en que "queremos saber por qué pagamos la luz más cara de toda la historia y por qué no hace caso a las propuestas del PP, que son muy sencillas y hay solución para ponerlas en marcha", ha señalado, enumerando las propuestas.

También, ha continuado, "queremos que comparezca para que dé explicaciones reales sobre la postura de nuestro Gobierno ante una crisis internacional muy preocupante, ante la toma de poder del Gobierno de Afganistán por parte de los talibanes".

En este punto, ha dejado claro que el PP "siempre estaremos al lado del Gobierno ante asuntos de orden internacional". "Son temas de políticas de Estado y nosotros somos un partido de Estado; un partido que da ejemplo y nosotros estaremos con el Gobierno por responsabilidad y lo apoyaremos para traer aquí a los refugiados afganos que han colaborado con nuestro país y sea un hecho".

"En eso no vamos a poner ninguna pega, como no ponemos pegas a otros asuntos en los que hemos tendido la mano al Gobierno", ha recordado pero ha exigido que Sánchez "comparezca y explique qué va pasar y cuáles son los siguientes pasos a seguir".

"NO PODEMOS TENER UN GOBIERNO QUE SE LANZA PUÑALES CONSTANTEMENTE"

Beltrán, por otro lado, ha advertido de que "en momentos de dificultades no podemos tener un Gobierno que se lanza puñales constantemente; no es propio de un país serio esta jaula de grillos que vemos cada día".

Al respecto, ha enumerado que "un día unos atacan a la monarquía, los otros del Gobierno la defienden; unos días critican al poder judicial, los otros dan la espalda y no hacen nada al respecto. Hacen feroces críticas sobre algo tan importante como son sectores estratégicos como son los cárnicos o como es el turismo, tan importante para nuestro país y otros, como Sánchez, lo que hace es hacer bromas al respecto", ha lamentado.

De igual modo, se ha referido a lo que ha dicho es "el último culebrón del grupo rojo y morado" aludiendo a la educción y dejando claro que "la educación es un tema muy serio para el PP", criticando los "ataques constantes a la educación concertada. El Gobierno no deja de atacarla y es porque se debe a Podemos, que es quien está marcando el paso".

"El PP defiende la educación pública de calidad y defiende a la educación concertada pero lo que más defiende es la libertad de los padres para elegir qué tipo de educación queremos para nuestros hijos", ha recalcado.

Por ello, ha insistido en que "si no saben gobernar o no quieren gobernar es el momento de que se convoquen elecciones, de que Sánchez convoquen y deje el paso a otro Gobierno". "Esperemos y esperamos que si eso es así, los españoles decidan y opten por la opción del PP", asegurando que los 'populares' "estamos preparados para gobernar".

"CASA COMÚN"

Asimismo Beltrán ha dicho que el PP es "la gran casa común del centro derecha y no solo del centro derecha de España, sino también de todos esos socialistas de raza que reniegan y que no quieren saber nada de un presidente de un Gobierno y un Gobierno de España que miente constantemente, que no ha cumplido sus promesas electorales y que vive rehén de los chantajes de los independentistas y de Bildu Batasuna".

"Muchos socialistas de raza ya se están dando cuenta, como hemos visto en Madrid, en las últimas elecciones con tanto voto de centro izquierda, del PSOE, porque ven que el proyecto del PP es un proyecto serio y que no da bandazos ni es rehén de nada ni de nadie, ni tiene las manos atadas nuestro presidente Pablo Casado", ha concluido.