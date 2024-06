Bendodo afirma que el 9J es "la última estación en la que decir a Sánchez hasta aquí": El PP es la "única opción"

MÁLAGA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el próximo 9 de junio, día de las elecciones europeas, "tiene que ser la última estación en la que le digamos a Pedro Sánchez hasta aquí hemos llegado, ya no aguantamos más, no vale tragar con todo" y ha advertido: "El que quiera que el domingo sea la antesala del cambio solo tiene una única opción, que es la del PP".

En un acto público con motivo del cierre de campaña del 9J en Málaga, junto a la presidenta provincial del partido, Patricia Navarro, y el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, Bendodo ha señalado que "el cambio en España pasa por Europa" y ha afirmado que para que haya ese cambio "no vale cualquier vía": "La vía uno es la que lleva al cambio y las otras consolidan el sanchismo y dividir el voto es que Sánchez siga fuerte".

Ha incidido en decir a Sánchez que "no vale pasar todas las líneas rojas". "No vale vender España para comprar tu investidura y sentarte un cuarto de hora más en el sillón de la Moncloa; no vale decir blanco y después hacer negro; no vale decir no habrá indultos y los hubo; no vale decir no habrá reducción del delito de malversación y se hizo; no vale decir no habrá amnistía y la hubo; no vale decir no habrá referéndum y a este ritmo lo habrá", ha asegurado.

Bendodo ha señalado que "en Europa nos jugamos mucho, ahí se deciden temas muy importantes que después se transponen en normas a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional" y se ha mostrado convencido de que "los españoles no van a apoyar a un partido que tiene su gobierno, el partido y su entorno familiar rodeado por la corrupción. Eso es lo que también votamos el próximo domingo".

Ha calificado esta campaña de "epistolar", refiriéndose a las cartas de Sánchez a la ciudadanía "para tomarnos el pelo, para intentar desviar la atención"; y "las cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno para beneficiar a los amigos".

Pero, ha apuntado, "entre unas cartas que son un insulto y otras cartas que son una mentira, nosotros los españoles, los andaluces y los malagueños todavía esperamos de Sánchez dos cartas, la primera para pedir perdón y la segunda, y no le queda otra que presentar la dimisión por carta al conjunto de los españoles por todo lo que nos ha hecho", ha apuntado.

"Nos ha mentido y preside un gobierno y lidera un partido rodeado por la corrupción", ha incidido el dirigente 'popular', quien ha lamentado que "esta es la realidad que tenemos; un presidente del Gobierno que le da igual ocho que 80".

También ha asegurado que ha sido la campaña en la que "algunos se han quitado la careta", aludiendo a que PSOE y Vox, junto con Podemos-IU, han votado este viernes contra la cuestión de confianza del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. "Ahora que se atrevan a presentar una moción de censura, a ver si son capaces", ha apostillado, apuntando que "el PSOE no es nadie sin Vox y Vox no es nadie sin Pedro Sánchez haciendo barbaridades".

"El mayor invento del PSOE es Vox, se retroalimentan, se necesitan, que no nos engañen, ¿Qué sería de Vox sin un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez? Necesitan que Sánchez haga barbaridades", ha manifestado Bendodo.

Pero, ha apuntado, que los españoles "no necesitamos que Pedro Sánchez haga barbaridades, los españoles necesitamos un cambio", por eso ha insistido en que "el próximo domingo, el que quiera que sea la antesala del cambio solo tiene una opción que es la del PP, que esta campaña la hemos dedicado a hacer propuestas". "A cada insulto que hemos recibido hemos hecho una propuesta, esa es la realidad", ha afirmado.

Ha advertido de que "lo que nos toca en los próximos meses es el mayor reto, que es devolver a España a la decencia democrática". Y es que, ha dicho, "nunca ningún partido político, y menos un presidente del Gobierno, atacó directamente a la independencia de los jueces y a la libertad de los periodistas". "Porque los jueces, que son independientes, no hacen lo que le gusta a Pedro Sánchez, y por eso los ataca y los periodistas, porque no dicen lo que le gusta", señalando que eso pasa "en algunos países como en Venezuela".

Según Bendodo, la legislatura "no va a durar mucho porque quien manda aquí vive en Bruselas, Puigdemont, que ha dicho alto y claro que durará lo que dure la palabra de Sánchez y la palabra de Sánchez dura lo que dura un pastel en la puerta de un colegio".