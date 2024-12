Bendodo apunta a un acuerdo "de no agresión" entre Sánchez y Ábalos: "Por mucho pacto de silencio, todo se sabrá"

Dice que el presidente del Gobierno "va a sentar en la cena de Navidad a dos imputados con él, a su mujer y a su hermano"

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado que el tándem Pedro Sánchez y José Luis Ábalos "que se había roto, vuelve a cabalgar juntos", aunque ha advertido que "por mucho pacto de silencio" y "de no agresión" entre ellos "todo se sabrá".

En declaraciones a los periodistas en Alhaurín de la Torre (Málaga), Bendodo ha dicho que, aunque "parecía que habían roto", ya que "Sánchez cesó a Ábalos de secretario de Organización y de ministro de Fomento porque algo sabría y lo tapó entonces", en la comparecencia de este en el Tribunal Supremo este jueves "pudimos comprobar cómo el tándem Pedro Sánchez-José Luis Ábalos vuelve a cabalgar juntos".

"Ayer se vio como han vuelto a llegar a un acuerdo, a un pacto de no agresión, le habrán pedido a Ábalos que se calle, que no cuente las verdades y ya le compensarán en su momento", ha asegurado el dirigente del PP, quien, no obstante, ha dicho al PSOE y al Gobierno "que por mucho pacto de silencio entre Sánchez y Ábalos, todo se sabrá y todas las explicaciones se darán".

"La justicia llegará hasta las últimas consecuencias sin ninguna duda y por mucho que intente ocultar a Ábalos y culpar a otros, la verdad se sabrá", ha incidido Bendodo, quien se ha mostrado convencido de que "los españoles no somos tontos y sabemos que Sánchez lo sabía todo y lo tapó".

Ha insistido en que "vemos cómo la corrupción rodea al Gobierno de Pedro Sánchez, afecta hasta once ministerios y a su entorno familiar más cercano", punto en el que ha indicado que a la mujer del presidente "le acusan de cuatro delitos y uno en camino más, el quinto, de malversación" y a su hermano "le acusan de cuatro delitos".

"Eso es lo que va a tener Pedro Sánchez, va a sentar en la cena de Navidad a dos imputados con él, evidentemente a su mujer y a su hermano", ha dicho Bendodo, quien ha aseverado que esa corrupción afecta también al PSOE; "hay dirigentes que les acusan de haber recibido dinero en efectivo en la calle Ferraz y otros empresarios dicen que han llevado dinero".

El dirigente 'popular' ha lamentado que "cuando un Gobierno dedica el 80% de su tiempo a defenderse de la corrupción y el 20% restante a hacer purgas internas y cargarse a los líderes críticos contra Pedro Sánchez, evidentemente no tiene ni un minuto para la gestión de los ciudadanos". "Esa es la realidad", ha concluido.