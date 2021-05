Bendodo cree que Vox aún puede rectificar sobre reforma de la Ley de Salud Pública: "Si vota en contra se equivocaría"

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha asegurado que Vox "todavía está a tiempo de rectificar" su negativa a apoyar la tramitación por la vía rápida de la reforma de la Ley de Salud Pública de Andalucía y ha considerado que "si votara en contra se equivocaría". "Esperemos que recapacite", ha apostillado.

En declaraciones a los periodistas, Bendodo ha indicado que hay cuestiones "que transcienden a la estrategia política y al calendario electoral" y ha considerado que si esta tarde Vox vota contra dicha tramitación por lectura única, que requiere el apoyo de todos los grupos parlamentarios, "estaría haciendo un flaco favor al conjunto de los andaluces y a la salud pública en general en Andalucía".

Tras participar en el acto de la primera piedra de la nueva base del Grupo de Emergencias Andalucía (GREA) en Benahavís (Málaga), ha reiterado que el Gobierno andaluz pretende con esta reforma "tener más herramientas para luchar contra el COVID al final de esta pandemia que estamos ya".

El consejero ha considerado que el Gobierno central "se equivocó judicializando la vuelta a la normalidad, trasladando a la justicia la patata caliente", por lo que ha reiterado que la pretensión del Ejecutivo andaluz es "tener las máximas herramientas", fundamentalmente el caso de perimetrajes de municipios con especial incidencia "para evitar contagios y no depender de otras instancias, incluidas las judiciales".

Bendodo ha incidido en que "en una pandemia como la que sufrimos lo mejor es actuar con la mayor rapidez posible y con todas las herramientas posibles", por lo que ha reiterado que este Gobierno ha impulsado la reforma "para tener una herramienta rápida a la hora de decretar cierre perimetrales y otras medidas más severas; en definitiva, para tomar medidas de restricción" en lugares con tasas muy elevadas.

"Cuando hablamos de salud pública no caben los cálculos electorales ni las estrategias políticas, por lo que pedimos a todos los grupos que entiendan que para poder llevar a cabo esta reforma hay que hacerla por lectura única, es decir que lo aprueben todos", ha insistido, ya que por contra sería por trámite parlamentario "y no tendría sentido porque ya habrá pasado la pandemia". "O se hace de esta manera o no se podrá hacer", ha dicho.

