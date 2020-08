Bendodo critica que el Gobierno "ha estado tumbado a la bartola y ahora usa a las comunidades para escabullirse"

MÁLAGA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha criticado este miércoles la "inacción" del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, y ha lamentado que "mantenga la gestión en 'stand by' ante la clara inestabilidad del Ejecutivo".

Así, Bendodo ha advertido de que "lo del mando único le viene grande a un presidente que está más centrado en lo electoral que en lo público".

"El Gobierno ha estado tumbado a la bartola y ahora usa a las comunidades para escabullirse", ha afirmado, incidiendo en que "un dirigente político, un presidente del Gobierno, en una situación tan complicada como la que tenemos no puede estar en el tacticismo político, en echar balones fuera y en culpar a las comunidades autónomas". "Tiene que ponerse al frente de la crisis como ha hecho el Gobierno de la Junta", ha dicho.

Así lo ha señalado durante la primera reunión del Comité de Dirección del curso político, destacando que "el PP de Málaga pone a disposición de los malagueños todo su capital político e institucional para hacer frente a un otoño y un invierno complicados, impulsando una intensa agenda política centrada en el plano social y económico; atendiendo a los sectores y colectivos más golpeados, incentivando la creación de empleo y apostando por no subir e incluso bajar impuestos, tal y como están haciendo otros países".

Bendodo ha valorado que "la Junta se ha convertido en la más inversora en sanidad, educación y políticas sociales de su historia, y los ayuntamientos y diputaciones hacen malabares para adaptar sus presupuestos a la crisis derivada del COVID", preguntándose "¿qué hace Pedro Sánchez?".

"Este Gobierno ha estado tumbado a la bartola o apagando incendios como es el caso de Pablo Iglesias, y ahora Sánchez vuelve de vacaciones y lo único que dice a los españoles es que nos bajemos una aplicación móvil y que sigamos por ahí la evolución del coronavirus; eso es lo que ha dicho después de dos meses de silencio", ha criticado, advirtiendo de que "gobernar es asumir responsabilidades, no subirse en el Falcon".

Asimismo, ha agregado que Sánchez "ha conseguido que nadie reconozca a un PSOE diluido en el batiburrillo de siglas de Podemos y sus socios", incidiendo en que "esta ausencia está generando un grave perjuicio a los españoles, ya que la gestión y la anticipación son ahora claves para salvar vidas".

COVID

Por otro lado, el también consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior ha valorado las cifras de Andalucía, apuntando que hay 103 personas ingresadas en los hospitales de Málaga, ocho en la UCI, si bien en el conjunto de Andalucía son 341 ingresados, 39 en UCI.

También ha señalado que la comunidad tiene activos más rastreadores que ninguna otra, con 8.200 enfermeros y 450 epidemiólogos; "si bien el número de PCR positivos se mantiene en la mitad que la media nacional en los últimos 14 días, con 85 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 173 de España".

De igual modo, ha indicado que "las camas ocupadas por pacientes COVID también se sitúan en la mitad que la media estatal, con un 2,2 por ciento frente al 4,3 por ciento nacional o el 8,3 por ciento del País Vasco", ha enumerado. "Andalucía tiene libres la mitad de sus camas de hospital y el 80 por ciento de las de UCI, lo que ha sido posible gracias a la previsión del Gobierno andaluz para activar el Plan 9.000 y el Plan 15.000, que activó más de 20.000 camas hospitalarias", ha recordado.

ESTADO DE ALARMA Y VUELTA AL COLEGIO

En este punto, Bendodo ha tachado de "irresponsable" la propuesta del Ejecutivo de que sean las comunidades las que pidan la declaración del estado de alarma: "No estamos ante un problema puntual de cada comunidad, sino ante un problema nacional".

"Un presidente serio no puede dejar de asumir sus responsabilidades y el estado de alarma es una potestad constitucional que recae sobre el Gobierno, que no puede hacer dejación de funciones; no se puede estar en el tacticismo político, echar balones fuera y culpar a las comunidades", ha insistido.

"El Gobierno debe ejercer su responsabilidad bien de este modo, bien reformando la ley para que las comunidades puedan tomar decisiones sin tener que estar a expensas de la justicia, asegurando un mecanismo para garantizar que las comunidades pueden tomar decisiones", ha indicado

De igual modo, ha dejado claro que el Gobierno andaluz tiene un plan de vuelta al colegio "claramente definido" y "perfectamente organizando", transmitiendo un mensaje de tranquilidad a las familias; pero ha dicho que "no puede haber 17 vueltas al colegio distintas, no somos un Estado federal, ¿qué imagen de país damos con este planteamiento?", ha preguntado.

"Pase lo que pase planteamos la vuela al cole presencial el 9 de septiembre y en Andalucía están garantizadas todas las medidas y todos los protocolos para volver al cole con seguridad y qué hacer en el caso de contagios". "Eso también está previsto y comunicado", ha explicado.

ERTE

Por otro lado, también durante la rueda de prensa Bendodo ha reclamado a Sánchez que prorrogue los ERTE hasta diciembre: "Ya no tiene más excusas, tras anunciar que España va a recibir más de 20.000 millones de euros de fondos europeos para paliar el desempleo temporal", ha puntualizado.

"Lo complicado va a venir ahora, a partir de septiembre, y por eso Sánchez está tardando en anunciar esta prórroga de los ERTE, lo que evitaría que en las próximas semanas más de 160.000 andaluces entren en situación de ERE", ha concluido.

Por último, sobre los retos del Gobierno andaluz para el último cuatrimestre, ha señalado que "es una vuelta al cole segura, que está trabajada; un control mayor de la pandemia en la medida de nuestras posibilidades y evidentemente que la situación económica y social no se vea afectada por la evolución de la pandemia". "La clave es salvar vidas y salvar empleos", ha concluido.