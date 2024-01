Bendodo critica las políticas "erróneas" de Sánchez y Díaz que hacen subir la cesta de la compra un 14,1%

MÁLAGA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz "piensan que los españoles somos tontos", al anunciar "a bombo y platillo" la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5% "pero no nos dicen que por sus políticas la cesta de la compra, lo que gastamos en el día a día, ha subido una media de un 14,1% por su culpa".

"Si tus políticas erróneas hacen que la cesta de la compra suba un 14,1% y tú subes el salario mínimo un 5%, quieres encima que te demos las gracias. Eso es tomarle el pelo a los españoles", ha señalado Bendodo en rueda de prensa en Málaga, asegurando que los ciudadanos "no somos tontos".

Además, ha indicado que "la mitad de esa subida se la queda el Gobierno; el 56% solo de esa subida va al bolsillo del trabajador, pero el 44% va a recaudarlo el Gobierno". "Es decir, vamos a medias, yo te subo el salario mínimo un 5%, aunque la vida haya subido un 14%, pero de lo que te subo, la mitad para ti, la mitad para mí", ha apostillado.

Bendodo ha considerado esto "otra tomadura de pelo de este Gobierno con los que menos tienen" y ha señalado que el PP "pidió que se modificara la norma para que el 100% de esa subida fuera al bolsillo de los trabajadores y ahora dicen que van a modificarlo para subir el mínimo exento del IRPF, que es la medida que planteó el PP".

Ha afirmado que "lo dijeron para callarnos, pero lo dijeron, vamos a ver si lo van a cumplir", ya que, ha apuntado, "la verdad es que no hay nadie en este país que pueda fiarse de la palabra del Gobierno".

Así, ha vuelto a incidir en que "la realidad del sanchismo es la mentira y el engaño", punto en el que se ha referido, además de a la subida del SMI, a la gratuidad del transporte para jóvenes y parados.

Bendodo ha lamentado que Sánchez "de gestión nada de nada"; "no gobierna porque el único interés que tiene es aguantar una semana más, un mes más, no molestar a los que mandan que no viven aquí, que están en Waterloo", en referencia a Carles Puigdemont, "su vicepresidente ejecutivo".

Además, ha dicho que tiene "volcado todo su esfuerzo en otras estrategias, en sobrevivir y complacer al independentismo, porque en eso le va la vida", ha considerado, además de "en complacer a sus 24 socios, sí, porque al final gobierna con Sumar y Sumar son 15 partidos".

Al respecto, ha apuntado que "tiene que complacer a sus 24 socios, evitar que Sumar y Podemos se acaben de matar entre ellos, que también tiene su tarea, sofocar las revueltas de los varones socialistas de otros territorios que ven que es un disparate la forma de gobernar que ha elegido".

"A Sánchez no le queda ni un minuto para gestionar, bastante tiene que ir a apagar todos los fuegos internos que tiene en su Gobierno, en su partido y no tiene tiempo para gestionar los intereses del conjunto de los españoles", ha manifestado, al tiempo que ha apuntado que "debería estar centrado las 24 horas del día en ser un presidente de Gobierno de verdad".