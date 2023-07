Bendodo dice que "los ataques" del Gobierno a Costa del Sol se reflejan en "nula inversión" en movilidad, agua y playas

FUENGIROLA (MÁLAGA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP y número uno al Congreso por el PP de Málaga, Elías Bendodo, ha afirmado este sábado que los "ataques" del Gobierno de Pedro Sánchez al turismo y a la Costa del Sol "se reflejan en la nula inversión" en carreteras, en ferrocarriles, en materia de agua y en playas.

"Este gobierno no ha creído nunca en el sector turístico, la principal industria no sólo de la Costa del Sol, sino del país", ha asegurado Bendodo que ha participado en un acto público en Fuengirola (Málaga), junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y a la alcaldesa, Ana Mula.

Así, Bendodo ha asegurado que el Ejecutivo "no invierte en la lucha contra la sequía" cuando, ha incidido, "el gran problema que tenemos ahora mismo no solo en Andalucía y en Málaga, sino en España es el agua". "La única solución que ha aportado es mirar al cielo a ver si llueve", ha ironizado, mientras que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "ya está actuando, invirtiendo, trabajando en resolver cuanto antes esta cuestión", ha apuntado.

Respecto a infraestructuras ferroviarias, ha recordado que el estudio para ampliar el tren a Marbella y Estepona "que dejó listo el ministro Íñigo de la Serna sigue guardado en un cajón", al tiempo que ha criticado el abandono del Cercanías --que ha llamado "el averías"-- y del AVE. Sobre playas, ha señalado que hay "un centenar de licencias de chiringuitos en Andalucía bloqueadas".

Para el coordinador general, la provincia de Málaga lleva "cinco años abandonada" por el Ejecutivo de Sánchez, al que ha calificado como "el peor Gobierno de la historia de la democracia" y ha contrapuesto esta situación frente al modelo de "eficacia" que representa el PP en la localidad y en el Gobierno andaluz.

Asimismo, ha lamentado que Fuengirola "no existe para el Gobierno de Pedro Sánchez", del que ha dicho que "solo viene a Málaga a dar mítines y me atrevo a decir que no ha venido aquí ni a eso; nunca ha venido".

"Fuengirola es un símbolo y un ejemplo de la buena gestión del PP", ha sostenido, al tiempo que ha destacado que Ana Mula "vive dedicada a Fuengirola, a resolver sus problemas, a resolver su calidad de vida".

Ha advertido que en las próximas elecciones generales del 23 de julio se elige entre dos opciones: "Un Gobierno moderado con una mayoría amplia y suficiente de Feijóo o un Gobierno 'Frankenstein 2'".

Según Bendodo, ese día los españoles podrán "derogar el 'sanchismo'", que es "mentir" y "usurpar y mancillar las instituciones públicas españolas", además de "asaltar la Justicia, derogar el delito de sedición, abaratar la malversación, desproteger a las mujeres con una ley que ha sacado de la cárcel a 120 violadores y ha rebajado las condenas a más de 1.500".