Bendodo dice Gobierno tiene que explicar sobre reparto de menores: "Por qué en unos territorios sí y en otros no"

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado en relación con los menores migrantes que van a ser trasladados a las diferentes comunidades autónomas que el Gobierno "tiene que pronunciarse y explicar por qué unos territorios más, en otros menos y por qué en otros sí y en otros no".

Así lo ha señalado Bendodo en rueda de prensa en Málaga después de ser cuestionado por las comunidades que estudian recurrir el decreto-ley aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros que recoge la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

Bendodo ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que explicar por qué la mayoría de los menores tienen que ir a Madrid, Andalucía y Valencia y a comunidades donde gobiernan sus socios de investidura no va ninguno". "Esto no puede ser. Esto no es serio", ha afirmado.

También ha dicho que "los presidentes de las comunidades autónomas del PP, como no pueden ser de otra manera, como siempre, van a cumplir la ley". "Van a cumplir la ley, en cualquier caso", ha añadido.

"Ellos --ha continuado-- son libres cada uno de tomar la decisión de recurrir o no --el decreto--, pero insisto antes de eso, yo creo que el gobierno tiene que pronunciarse y explicar por qué unos territorios más, en otros menos y por qué en otros sí y en otros no", ha dicho.

"Todos los españoles sabrán porque a Cataluña y el País Vasco no van, porque los gobiernos catalanes y vascos han dicho que por ahí no pasan", ha avisado, lamentando que "el Gobierno sí pasa. Esto es un gobierno de verdad que no merecemos".

Ha insistido, por tanto, en preguntar en si "algún socialista nos puede explicar por qué el reparto de los menores que se ha hecho por el Gobierno de España se va a hacer en las comunidades autónomas menos en Cataluña y el País Vasco", pidiendo "una razón, que nos lo explique cualquier dirigente socialista". "Esto no puede ser. Esto es una vergüenza. ¿Eso es progresismo? Ya está bien de tomarle el pelo a los españoles", ha concluido.