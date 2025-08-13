Bendodo: "España ardiendo, las comunidades al frente de los incendios y el Gobierno solo actúa cuando se lo piden"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un acto en Marbella - PP

Asegura que España "necesita un Ejecutivo proactivo, que se ponga al frente de los problemas y ofrezca las ayudas antes que se pidan"

MARBELLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha lamentado este miércoles que "España ardiendo, las comunidades autónomas al frente de los incendios, 14 en siete comunidades autónomas, y el Gobierno de España solo actúa cuando se lo piden" y ha incidido en que España "necesita un Gobierno proactivo, que se ponga al frente de los problemas y ofrezca las ayudas antes que se pidan".

Así lo ha señalado Bendodo, en una rueda de prensa en Marbella (Málaga), junto con la presidenta local y alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, donde ha traslado el pésame a la familia de los dos fallecidos, en Tres Cantos, en Madrid, y en León.

Además, ha dado "un mensaje de ánimo y de compromiso con los heridos" y también a todos los españoles que están sufriendo los incendios que asolan el país desde hace varios días.

Ha recordado que son 14 incendios los que están asolando España en siete comunidades autónomas, "por tanto, es un tema de extrema gravedad".

De igual modo, durante su intervención ha trasladado el reconocimiento "a los gobiernos autonómicos, a las consejerías de emergencias, a la Protección Civil, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los voluntarios que están al frente de este incendio".

"Son ellos los que están tirando del carro, las comunidades autónomas, como siempre con este Gobierno de España, que está en lo de siempre" en que "si necesitan ayuda, que la pidan". "Esto vuelve a ser la hoja de ruta de un Gobierno que no nos merecemos los españoles", ha advertido.

"España ardiendo, las comunidades autónomas al frente de los incendios, catorce incendios en siete comunidades autónomas, y el Gobierno de España solo actúa cuando se lo piden", ha reiterado, al tiempo que ha recordado que pasó "lo mismo" en la Dana en Valencia.

Bendodo ha incidido en que "no funciona así nuestro país. Nuestro país necesita un Gobierno proactivo, que se ponga al frente de los problemas y ofrezca las ayudas antes que se pidan. Esto no nos lo merecemos los españoles".

Así, ha reiterado el reconocimiento del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de bomberos, de voluntarios y, sobre todo, de los gobiernos autonómicos que están luchando contra las llamas", aludiendo a los incendios de Zahara de los Atunes, Tarifa, Ourense, Tres Cantos, Toledo, Cáceres, Zamora y en León.