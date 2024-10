Bendodo exige explicaciones a Yolanda Díaz y a Pablo Iglesias por la dimisión de Iñigo Errejón y les acusa de "taparlo"

El líder del PP dice que el "Gobierno más feminista de la historia" tenía a Ábalos y Errejón como números dos de Sánchez e Iglesias

MÁLAGA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha pedido explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y al fundador de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la dimisión del portavoz del grupo Sumar en el Congreso de los Diputados, Iñigo Errejón, a la vez que los ha acusado de "taparlo".

En este sentido se ha pronunciado Bendodo este jueves durante la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP de Andalucía en Málaga, después de conocerse este jueves la dimisión de Errejón y que Sumar inició una investigación para recabar información acerca de las acusaciones en redes de mujeres contra él.

Bendodo se ha retrotraído al pacto de Gobierno de PSOE y Podemos preguntando por "el Gobierno más feminista de la historia, ¿os acordáis?, y al respecto ha señalado que aquel Gobierno se formó tras "el abrazo de Pedro Sánchez e Iglesias" y ha recordado que el número de dos de Sánchez era José Luis Ábalos, y el número de dos de Iglesias era Iñigo Errejón.

Y a renglón seguido ha añadido: "Aquí hay que dar explicaciones. Y de la dimisión del portavoz de Sumar tiene que dar explicaciones Yolanda Díaz y Pablo Iglesias también. ¿Qué sabía Pablo Iglesias en aquel entonces para no nombrarlo ministro?, ¿qué sabía después Yolanda Díaz en Sumar para no nombrarlo ministro tampoco?, ¿qué sabía Yolanda Díaz para no hacer portavoz a Errejón en su momento cuando hizo a Marta Lois?", se ha preguntado Bendodo.

"Pues Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, estoy convencido, salvo que digan lo contrario, que lo sabían y lo taparon. Esa es la realidad más absoluta", ha acusado; y ha añadido que "la realidad más absoluta es que aquellos que iban a asaltar los cielos han tenido que coger la puerta. Menos lecciones de eso que se llamó el Gobierno más feminista de la historia".

El líder 'popular' ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en el que ha dicho que "el presidente no gobierna, resiste, y como mucho administra ideología" y ha añadido que "la corrupción se ha metido hasta el tuétano del Gobierno y en el Palacio de la Moncloa".

Ha insistido en que Sánchez está "cercado por la corrupción, por uno de los casos de corrupción más graves de nuestra historia democrática", y ha comparado la situación con la ocurrida en Portugal con Antonio Costa: "Pues aquí no dimite nadie en un caso de corrupción, el caso del PSOE".

Bendodo ha señalado que el caso involucra a Ábalos "en una trama que le paga a un ministro, para uso y disfrute, un chalé de medio millón de euros", y ha insistido en que "no a cualquier ministro", sino a quien acompañó a Sánchez para presentarse a las Primarias del PSOE: "El clan ese que se reunió con él, el clan del Peugeot lo llamábamos: Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, ¡qué trío, eh! Y fijaos dónde está cada uno de ellos".

Ha establecido paralelismos entre este caso y la serie de televisión 'House of cards': "Esto es como una película. Ábalos tenía una novia y vivía en Madrid, 2.700 pavos de alquiler. ¿Quién lo pagaba? La trama también, a la novia del ministro. ¿Esto es verdad? Pero no lo dice el PP, esto lo dice la UCO de la Guardia Civil. Otro dice que llegaron 90.000 euros en bolsa a la sede del PSOE. Yo no he visto a ningún socialista todavía decir con datos que esto no es verdad. Todavía no lo he escuchado".

Bendodo también ha señalado que el asesor del exministro "cobraba 10.000 euros en cash al mes, sin problema"; y ha añadido que no solo afectaba a los mencionados, "sino a once ministerios y a dos gobiernos autonómicos, Canarias y Baleares".

"Esto acaba de empezar. Sin ninguna duda el Gobierno intenta tapar con el escándalo de hoy el escándalo de ayer y mañana tendremos otro con el que tapar el de hoy", ha dicho, a la vez que ha referido como "un tema que pone nerviosos" en el Gobierno al de la vicepresidenta de Venezuela.

"El tema de Delcy, las maletas y el vuelo de madrugada: el día que la UCO dijo que todo esto fue así, tres ministros salieron a hablar y los tres dieron tres versiones distintas... de los nervios. Las maletas cada vez pesan más, cada vez pesan más. Lo que no sabemos es si estaban los 104 lingotes de oro valorados en 68 millones de euros que dice la UCO o estaba lleno de dinero. Eso todavía no lo tienen que aclarar", ha dicho.

"Sánchez dijo 'bien', no puede decir que no lo sabía, él dijo 'bien, que llegue el vuelo, que Delcy llegue y haced lo que tengáis que hacer con Ábalos'. Esa es la realidad y eso, evidentemente, es lo que tiene al Gobierno muy, muy de los nervios", ha acusado.

Y por último ha señalado que "lo que ha hecho Sánchez ahora es lo que hacen otros regímenes dictatoriales, que es controlar los medios públicos", y ha puesto de ejemplo el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, donde ha asegurado de establecer una 'Telesánchez'.

"PSOE, PARTIDO DE LA CORRUPCIÓN"

Bendodo ha llamado al PSOE "el partido de la corrupción", y a nivel de Andalucía ha citado el caso de los ERE, que ha definido como "el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia".

"Yo le digo a los periodistas en Madrid que los socialistas en Andalucía se gastaban el dinero de los parados en coca y en prostíbulos. ¿Eso no es verdad? Pues claro que es verdad. Y a partir de ahí para abajo cabe todo. Absolutamente todo. Esa es la realidad", ha subrayado.

Por contra, ha defendido la gestión del PP de Andalucía tras seis años del gobierno de Juanma Moreno, y en un contexto de críticas a la gestión sanitaria actual de la Junta, Bendodo ha puesto en valor que la región, en este tiempo, tiene "64 infraestructuras sanitarias más, que en el año 2018, cuando llegamos; 2.000 camas más de hospitales y de UCI, y 4.500 médicos más".

Y lo ha contrapuesto a la gestión de la sanidad de los socialistas en la Junta: "El PSOE recortó 1.590 millones de euros a la Consejería de Salud. Esa es la verdad. Y hubo un hachazo de 7.773 profesionales sanitarios. El Gobierno del PSOE echó a 7.700 sanitarios a la calle. Esto no lo hemos dicho desde el PP, esto lo dice la cámara de cuentas".