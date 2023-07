Bendodo pide a los que aún no han votado por correo "que no le hagan el juego a Sánchez y vayan a votar"

MÁLAGA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP y candidato número uno al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha pedido a aquellas personas que han pedido el voto por correo pero que todavía no han recibido la documentación que vayan a su oficina de correos. "Que no le hagan el juego a Pedro Sánchez, que vayan a votar", ha instado.

Bendodo ha asegurado que el PP ha pedido que se extienda la hora de la votación por correo, que no termine a las 22.00 horas de este jueves sino que termine el viernes a las 14.00 horas; "y parece que nos van a hacer caso y parece ser que se va a poder depositar el voto en Correos hasta esa hora".

En un acto con mujeres en Málaga en el marco de la campaña electoral, junto a la vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez, y la presidenta provincial, Patricia Navarro, ha explicado que hay unas 170.000 o 180.000 personas que solicitaron el voto por correo "y no tienen en su poder la documentación porque Correos fue a su domicilio y no estaban".

Así, ha indicado que esa documentación "está en las oficinas de Correos". "Quiero decirles a esas personas que no podemos permitir que Sánchez se salga con la suya", ha insistido el candidato del PP, quien ha reiterado que el presidente del Gobierno "convocó estas elecciones para que la gente no votara y ha complicado todo para poner trabas".

Ha indicado que todavía quedan "horas importantes" antes de acudir a las urnas y ha manifestado que el domingo "nos queda elegir si Feijóo es presidente solo o condicionado, nada más y nada menos", por lo que ha pedido que "aquel que tenga una duda y que quiera cambio que no busque atajos para el cambio, el cambio se llama PP y Alberto Núñez Feijóo".

Sobre el debate de este pasado miércoles, en el que no participó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sí los candidatos de PSOE, Sumar y Vox, Bendodo ha asegurado que "lo vio poca gente, esa es la verdad, porque demostró poco interés. Fue un rollo total, yo lo vi porque no me quedaba otra".

"Se presentaron al debate los tres que van a perder las elecciones y demostraron lo que dice todo el mundo, que Feijóo va a ser presidente y va a ganar las elecciones", ha manifestado, reiterando que "los españoles pasaron página del sanchismo en las elecciones de mayo" y este domingo "se vota lo que ya los españoles han decidido".