Bendodo (PP) critica el uso de Sánchez del CIS que "le sube la moral diciendo que va a ganar" y del Falcon para mítines

El coordinador general del PP y candidato de la formación por Málaga al Congreso, Elías Bendodo, espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no siga utilizando el dinero de todos los españoles para hacer campaña para él y para su partido", apuntando al uso del CIS "que le sube la moral diciendo que va a ganar" y a los viajes en el Falcon, "que pagamos todos", para mítines como el de este lunes en Huesca.

En un acto en Manilva (Málaga), ha asegurado que "nadie, ninguna encuesta dice que va a ganar Pedro Sánchez las elecciones, pero Tezanos, el CIS, que lo pagamos todos de nuestro bolsillo, dice que va a ganar Sánchez". "Es el último servicio que le da a su señorito, al sanchismo, que es dándole una victoria otra vez a Sánchez", ha dicho.

Asimismo, Bendodo, para el que Sánchez está "en los minutos de descuento de su presidencia, porque le quedan horas", ha explicado que el presidente del Gobierno este lunes está "en Europa haciendo reuniones --por la presidencia española--, viene esta noche a un mitin a Huesca y se vuelve después". "Si viene a un acto del PSOE tiene que pagar el vuelo el PSOE, no todos los españoles le vamos a pagar el Falcón para un acto del PSOE", ha apostillado.

"Si viene a hacer campaña, que se lo pague el PSOE, no se lo vamos a pagar los españoles. Yo espero que Sánchez lo aclare y no vuelva a abusar porque ya Tezanos, con el dinero de todos, le sube la moral diciendo que va a ganar las elecciones, y lo que haría falta también es que con el dinero de todos le paguemos los viajes privados en el Falcon", ha apuntado.

Así, ha incidido en que Sánchez "ha convocado estas elecciones para que no votéis", pero ha asegurado que "no conoce a los españoles", mostrándose convencido "de que esta vez van a votar más que nunca". "Le vamos a decir: que tú quieres que no votemos, pues vamos a votar para parar ya este abuso del dinero de todos para ponerlo a su servicio", ha apostillado.

Por eso, ha dicho que "el que ha votado por correo, perfecto, y el que no ha votado por correo, porque no ha podido, pues que se vuelva, vote y después le da tiempo a ir a la playa, pero eso hay que hacerlo".

Ha vuelto ha ironizar con que la Operación Salida de Tráfico "esta vez va a ser el 23 de julio y ya os digo que va a haber atasco en la carretera de la Coruña porque tienen que ir saliendo de la Moncloa y desfilar 22 ministros y cientos de asesores, todos el mismo día", ha manifestado.

"Todo el mundo, ya hasta los que no lo creían antes, hasta los que son sanchistas, sabe que el PP va a ganar, que Feijóo va a ganar", asegurando de nuevo que lo que hay que decidir es si "elegimos la línea recta, que es la distancia más corta entre dos puntos, o cogemos la carretera con curvas, que es más complicado el camino".

En este punto, ha afirmado que el próximo domingo el PP quiere "hacer un Juanma Moreno; queremos un gobierno fuerte, que dé tranquilidad al conjunto de los españoles, un gobierno en solitario, que no esté sometido a minorías, que no bloqueen".

"La otra opción es más complicada", ha indicado, punto en el que se ha mostrado convencido de que "el PSOE de toda la vida, el de la Transición, el que gobernó con Felipe González, mejor o peor, pero hizo cosas por el país, no se presenta a estas elecciones", sino que en su opinión "se presenta Pedro Sánchez con un grupo de coaligados, herederos de ETA, independentistas de Cataluña, que lo que han hecho es romper España o intentar romper España".

Por eso, ha incidido en "pedir el voto a derecha y a izquierda, a aquellos votantes del socialismo de toda la vida que ven que Sánchez no los representa, que ahora es el turno de Alberto Núñez Feijóo, del cambio de gobierno en España, que Sánchez no lo ha hecho bien y que nos ha mentido a todos los españoles", recordando, como ejemplo, cuando "dijo que nunca pactaría con Podemos porque no podría dormir y tardó 15 minutos en pactar".

Además, se ha vuelto a referir a cuando el presidente del Gobierno "dijo que no iba a indultar nunca a los nueve condenados y el otro día Rufián dijo que sí, que le exigieron que los indultara sino no había acuerdo de gobierno"; y cuando aseguró que "nunca pactaría con Bildu, con los herederos de ETA", aunque ha recordado acuerdos para leyes como la de Memoria Democrática o la ley de vivienda que "anima a la ocupación ilegal".

Ha reiterado que Sánchez dijo también "que iba a tener un gobierno feminista, el gobierno más feminista de la historia de la democracia", lamentando que sea "el que más daño ha hecho a las mujeres en la historia de la democracia, con una ley del 'Solo sí es sí' que ha revisado las condenas y ha bajado las penas de cárcel a 1.200 condenados por violación o agresión sexual, y ha sacado de la cárcel a 120 violadores".

"Eso es lo que hay que echar, hay que mandar fuera, porque ha sido letal para España, para los españoles y, sobre todo, esa ley de 'Solo sí es sí' letal para las españolas", ha finalizado.