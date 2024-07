Bendodo (PP) dice que los andaluces "no vamos a pedir perdón al PSOE" por la trama de los ERE: "No olvidamos"

MIJAS (MÁLAGA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha dicho este viernes que "los andaluces no vamos a pedirle perdón al PSOE" por la trama de los ERE: "Los andaluces no olvidamos", ha apostillado.

Así lo ha señalado Bendodo en Mijas (Málaga), junto con la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro; y la alcaldesa, Ana Mata, en la inauguración del Consejo de Alcaldes del PP malagueño.

Bendodo ha criticado que "el PSOE cuando gobierna se cree los amos del cortijo, la impunidad reina y creen que puede hacer lo que les dé la gana". "Eso --ha dicho-- está en el ADN del socialismo".

Para Bendodo, "cuando llegan a las instituciones las manosean, las intervienen y hacen lo que les da la gana y creen que eso no tiene consecuencias".

En su intervención ha dicho que "el PSOE en Andalucía se creía que era el dueño de Andalucía y hacía lo que les daba la gana" y ha lanzado un mensaje al PSOE-A: Los andaluces no vamos a pedirle perdón al PSOE, ni mucho menos, por una trama de corrupción en la que defraudaron a los parados andaluces más de 700 millones de euros".

"Los andaluces no olvidamos, por mucho que el Tribunal Constitucional esté revisando las condenas del Tribunal Supremo", ha señalado el dirigente 'popular'.

Es más, ha incidido en que "los andaluces no olvidamos lo que ha hecho el PSOE con el buen nombre de nuestra tierra arrastrándola por el suelo".

Ha insistido en que "los andaluces no vamos a pedirle perdón al PSOE por una trama, la de los ERE, que se gastaba 20.000 euros al mes en cocaína del dinero de todos los parados andaluces". "Eso lo hacía el PSOE de Andalucía por mucho que les duela reconocerlo, pero esa es la verdad", ha apostillado.

De igual modo, Bendodo ha sostenido que "los andaluces no vamos a pedirle perdón al PSOE por una trama, la de los ERE, que benefició de forma directa a más de 70 cargos y familiares socialistas con ayudas irregulares y prejubilaciones falsas. Esos fueron los ERE". "No lo vamos a permitir y no lo vamos a perdonar".

Tampoco, ha continuado, "los andaluces no vamos a pedirle perdón al PSOE por una trama en la que, por ejemplo, un consejero, que ha estado en la cárcel y que ahora ha salido, se coló en un ERE de una empresa que no había trabajado nunca" y puso como fecha para empezar a trabajar la de su nacimiento: "Nacido para el ERE", ha criticado Bendodo, lamentando "la impunidad más absoluta".

"Quiero que los andaluces no olviden esto", ha continuado, Bendodo que también ha dicho, entre otros, que "los andaluces no vamos a pedir perdón al PSOE por las ayudas que se daban en los bares con un 'post it' amarillo", ha enumerado.

Así, se ha preguntado: "¿Ahora los dirigentes de todo el PSOE que están saliendo debajo de las piedras quieren hacer pedagogía del perdón?", marco en el que ha asegurado que "los andaluces no olvidamos".

"Esto es lo que había y esto ahora el Constitucional, la mayoría progresista, llamémoslo así, del Constitucional, quiere borrar estos delitos", ha señalado, asegurando que "muy bien, están en su derecho, pero los andaluces no olvidamos".

Por último, ha dicho que "lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es la revisión de las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Sevilla; 20 jueces al menos, 20, han dicho que hay malversación y prevaricación, 20, y ahora viene el Constitucional a decir que no". "Esto tiene mala pinta y significa que un país, cuando el Gobierno interviene en la justicia y en las decisiones, pierde calidad democrática", ha concluido.