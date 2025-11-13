La capilla ardiente de 'Fosforito' quedará abierta al público en el Ayuntamiento de Málaga a las 17.00 horas

Archivo - El cantaor Fosforito en una imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capilla ardiente del cantaor flamenco Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', que ha fallecido este jueves a los 93 años, quedará abierta al público en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga en esta misma jornada a las 17.00 horas.

En concreto, según ha explicado el Ayuntamiento, el horario de este jueves será de 17.00 a 22.00 horas; mientras que el viernes, día 14, es de 09.00 a 15.00 horas. Asimismo, han detallado que habrá disponible un libro de condolencias.

Cabe recordar que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha decretado este jueves dos días de luto oficial y la bandera de Málaga ondee en el Ayuntamiento a media asta en señal de luto por la muerte de 'Fosforito', que recibió la Medalla de la Ciudad y fue nombrado Hijo Adoptivo en febrero de este año.

También, y por otro lado, la Diputación Provincial de Málaga tiene previsto dedicar a Antonio Fernández Díaz 'Fosforito' la celebración este viernes del Día Internacional del Flamenco.

Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', nació en Puente Genil (Córdoba) en 1932. Está considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX. Comenzó a cantar siendo muy niño, pero su gran salto se produjo en el I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado en 1956, donde ganó todos los premios.

En su discografía tenía registradas casi 500 obras a su nombre, compuestas para su amplia discografía y la de otros interpretes, y ha sacado al mercado alrededor de 40 discos.

Entre los numerosos premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera artística destacan: Ganador Absoluto en el I Concurso Nacional de Cante de Córdoba en 1956; Hijo Adoptivo de Córdoba desde 1981; Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Puente Genil (Córdoba) desde 1986; Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre (Málaga) desde 1988; Premio Pastora Pavón 'Niña de los Peines' de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 1999; Medalla de Oro de la Provincia de Málaga en 2004; V Llave de Oro del Cante en 2005; Medalla de Andalucía en 2006; Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2007; Medalla del Ateneo de Málaga en 2010 e Hijo Adoptivo y Medalla de la Ciudad de Málaga en 2025.

La última distinción que 'Fosforito' recibió tuvo lugar este pasado lunes, 10 de noviembre, cuando representantes de la Federación Malagueña de Peñas le hicieron entrega personalmente del premio '10' que le concedió la Federación Provincial de Mayores de Málaga (Fepma) el pasado 5 de noviembre en una gala a la que no pudo asistir presencialmente, y donde un representante de las Peñas de Málaga lo recogió en su nombre.