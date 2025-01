Carl Cox protagonizará el segundo evento de Satisfaxion en Marenostrum Fuengirola el 16 de agosto

FUENGIROLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola (Málaga) ha anunciado el segundo evento de Satisfaxion dentro de su cartel y que traerá a la ciudad costasoleña a Carl Cox el 16 de agosto de 2025.

En una nota informativa Marenostrum anuncia la que será "una actuación memorable que saciará el apetito de los amantes de la música electrónica". "De la mano de la mítica marca Satisfaxion aterriza en el X aniversario de Marenostrum Fuengirola la leyenda Carl Cox".

Carl Cox no es un DJ más, es una fuerza de la naturaleza, es un generador de energía contagiosa capaz de crear seísmos sonoros con su increíble talento. Con más de 30 años de trayectoria en la música electrónica, Cox continúa siendo un referente en la escena global, con una base de seguidores leales y una propuesta de espectáculo única que fusiona techno, house y una impecable selección de clásicos y nuevos hits.

Más allá de su refinada techno y dominio de la mesa de mezclas, Carl Cox destaca por su carisma, por la alegría que transmite en cada set. Un hipnotista positivo que mantiene la pista de baile en constante ebullición.

Tras el anuncio del concierto de The Prodigy el 26 de julio, la marca Satisfaxion redobla su apuesta con el evento que encabezará Carl Cox en Marenostrum Fuengirola el 16 de agosto. Un evento que contará con más estrellas de la música electrónica que serán anunciadas próximamente.

Cabe recordar que el ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola ya ha confirmado para este 2025 las actuaciones de Marta Santos y Juanlu Montoya (3 de mayo); Mike Towers (24 de mayo); Chayanne (25 de mayo); el Fulanita Fest con Vanesa Martín y Lia Kali, entre otros (30, 31 de mayo y 1 de junio); Andy y Lucas (14 de junio); Il Volo (21 de junio); Antoñito Molina (4 de julio); Thirty seconds to Mars (15 de julio); y el festival Sun and Thunder Con Kreator, W.A.S.P. y Accept, entre otros (17, 18 y 19 de julio).

También están confirmados Lionel Richie (25 de julio); The Prodidgy (26 de julio); el festival Pihama Fest con la Orquesta Mondragón, Modestia Aparte y No me pises que llego chanclas (9 de agosto); Ángel Martín (10 de agosto); Los Pecos (13 de agosto); Bonnite Tyler (14 de agosto); Crlo Cox (16 de agosto); Cantajuego (17 de agosto); y Leiva (23 de agosto).