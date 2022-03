Carmen Machi protagoniza 'La voluntaria', una película que reflexiona sobre el altruismo y los cuidados

MÁLAGA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora barcelonesa Nely Reguera ha sido la encargada de cerrar este viernes la sección oficial a competición del 25 Festival de Cine de Málaga con su película 'La voluntaria'. La cinta, protagonizada por Carmen Machi, ofrece una reflexión sobre el altruismo y los cuidados a través de la historia de Marisa, una doctora jubilada que decide ir a ayudar a un campo de refugiados en Malakasa, Atenas.

Al llegar allí, se hace evidente que no tiene nada que ver con los demás. Cuando conoce al pequeño Ahmed, los límites entre la necesidad de cuidar y de sentirse útil empiezan a desdibujarse.

Nely Reguera ha participado en una rueda de prensa en el Cine Albéniz de Málaga para presentar su película. Le han acompañado las intérpretes Carmen Machi, Itsaso Arana, Arnau Comas, Delia Brufau y Henrietta Rauth; y los productores Adrià Monés y Álex Lafuente.

'La voluntaria' refleja algunas de las experiencias que la misma directora vivió como cooperante de ONG y reflexiona sobre las razones por las que muchas personas deciden ayudar a otros. Con esta historia, su creadora invita a pensar sobre la ambigüedad que viven algunas personas que quieren ayudar a los demás y ayudarse a sí mismos.

Nely Reguera ha asegurado que con su película no quería retratar una realidad tan grande e importante como es el drama de los refugiados, sino centrarse en un personaje y hacer un cine más "cotidiano". No obstante, la catalana piensa que "la denuncia sí está", pues el personaje de Marisa refleja la actitud de occidente ante este problema y el de Ahmed, el niño, todo lo relacionado con la crisis de los refugiados.

"Occidente no está a la altura y no ha sabido ayudar. A pequeña escala, la crítica estaba, pero no queríamos hacer una película de la crisis de los refugiados porque nos parecía inabarcable". La cineasta ha señalado que lo que le interesaba era hacer pensar al espectador sobre la idea de "si sabemos ayudar y qué esfuerzos estamos dispuestos a hacer", ha reflexionado.

Reguera también ha hablado de una "tensión constante" durante toda la película que quería provocar en el espectador siguiendo al personaje de Marisa y haciéndole preguntar si haría lo mismo que ella o no.

La directora ha asegurado que 'La voluntaria' está rodada en un campo real, a una hora de Atenas. "Es uno de los campos en los que nos dejó rodar el gobierno. Es uno de los mejores que están, no todos son así", ha explicado. Por su parte, Carmen Machi, que ha calificado la película de "necesaria", ha reflexionado sobre si ella se comportaría igual que el personaje al que interpreta.

"Yo haría lo mismo que ella porque hace lo que le dicta el corazón", ha asegurado, aunque ha dicho que no se siente igual que su personaje por las diferencias que tienen, por ejemplo, que no está jubilada como ella.

Sobre el reparto, la directora ha explicado que en la película aparecen refugiados reales. "Hicimos el casting en Atenas, en campos de acogida y en pisos en los que vivían algunos refugiados. Yo quería trabajar con ellos y que sintieran a través de la ficción que podían contar sus historias".

Sobre el trabajo con Hamam Aldrarweesh - Almanawer, el niño que hace del personaje de Ahmed, Carmen Machi ha opinado que fue "muy bonito" trabajar con él y que tenía sentido de disciplina: "Se entregó mucho y hasta me corregía algunas cosas. Fue curioso como nos entendimos por gestos", ha añadido.

Por su parte, la actriz Itsaso Arana, que interpreta a Carol, una cooperante de la ONG que está en el campo de refugiados, ha dicho que es uno de los primeros personajes "antipáticos" que le toca hacer y que le ha parecido todo un reto. Sobre ese personaje, Reguera ha indicado que no está deshumanizado. "Cada personaje tiene su matiz, lo que está deshumanizado es el sistema y que existan estos campos con la gente así y nadie haga nada por integrarlos", ha criticado.

Nely Reguera ha contado que, en un principio, la película se iba a llamar 'El nieto' por ese deseo frustrado de Marisa de encontrar un rol familiar que quiere resolver con la relación que establece con Ahmed. Sin embargo, pensó que era "reduccionista" porque "al final se habla de más cosas y si se llamaba así podía condicionar el visionado", ha concluido la cineasta.