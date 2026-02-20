La Carrera Mujeres contra el Cáncer 'Ciudad de Málaga' será el 22 de marzo por la zona del Estadio de Atletismo

Cartel de la Carrera Mujeres contra el Cáncer Ciudad de Málaga - AYUNTAMIENTO

La XII Carrera Mujeres contra el Cáncer 'Ciudad de Málaga' se celebrará el próximo domingo, 22 de marzo, con un recorrido urbano de escasa dificultad que en esta edición consistirá en un trazado circular de 4,7 kilómetros por el entorno del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga.

Promovida por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, y la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer, en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga, con esta iniciativa se persigue visibilizar esta enfermedad y recaudar fondos para financiar proyectos y acciones de formación, sensibilización y atención a pacientes y familiares que llevan a cabo las entidades que conforman esta agrupación de desarrollo.

El diseño del recorrido y la organización técnica de la prueba han sido realizados por el Área de Deporte del Ayuntamiento. Por su parte, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) emitirá billetes gratuitos (ida y vuelta) a las personas inscritas para facilitar los desplazamientos.

Los concejales delegados de Derechos Sociales y Deporte, Francisco Cantos y Borja Vivas, respectivamente; junto a la delegada territorial de Inclusión Social e Igualdad, Ruth Sarabia, y la delegada de Igualdad de la Diputación, Mariola Vergara, y representantes de las entidades que integran la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer, han presentado la prueba, en la que se prevé superar las 5.000 participantes (va dirigida a mujeres a partir de los 12 años), además del apoyo de unos 150 voluntarios.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Fundación 'la Caixa', la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), Primor, Hard Rock Café Málaga, Olin, Metro Málaga, Coca-Cola, Fundación Ly Company Agua & Vida, Dorsal Chip y Deporinter.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este viernes hasta el 19 de marzo, o hasta que se cubra el número máximo de participantes (5.500) y se podrá formalizar a través de la web https://unidoscontraelcancermlg.es. La cuota de inscripción, que incluye dorsal y camiseta, es de diez euros.

Todos los fondos que se obtengan serán destinados a las asociaciones que forman parte de la Agrupación de Desarrollo. Los dorsales podrán recogerse del 17 al 20 de marzo, ambos inclusive, entre las 10.00 y las 20.00 horas en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga.

Con la inscripción se entregará a cada participante una camiseta conmemorativa y avituallamiento de agua, refrescos y fruta en la línea de meta. Además, aquellas personas que no participen activamente en la carrera y quieran apoyar pueden hacerlo a través del Dorsal 0, colaborando con un donativo.

RECORRIDO

En cuanto a la prueba, tendrá tres categorías (absoluta, diferentes capacidades y corredora de mayor edad que finalice la carrera) con el siguiente recorrido diseñado por el Área de Deporte: Salida en la zona de aparcamientos de la entrada sur del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, avenida Manuel Alvar, calle Pacífico hasta el cruce con avenida de los Guindos y recorrido de vuelta por Pacífico, avenida Imperio Argentina, Alicia de Larrocha, Miguel Mérida Nicolich y meta en la zona de aparcamientos de la entrada sur del estadio.

Las entidades que componen esta agrupación, junto al Área de Derechos Sociales, son la Fundación Olivares, Fundación Infantil Ronald McDonald, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec), Fundación Cesare Scariolo, Asociación para la Atención a las Mujeres Mastectomizadas u Operadas de Cáncer de Mama (Asamma), Fundación Cudeca y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Este órgano fue constituido en 2012 por el Ayuntamiento a partir de una metodología de trabajo en red y cuya finalidad principal es promover el intercambio de información y experiencias entre todas las entidades, así como la potenciación y el impulso de acciones de sensibilización y prevención del cáncer.