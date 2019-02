Cassá (Cs) avisa a De la Torre de que no entrarán "en juegos de interpretaciones" por el caso de urbanismo en Málaga

Publicado 12/02/2019 11:46:32 CET

Advierte de que si no cumple el partido naranja no apoyará los presupuestos y estudian romper el acuerdo de investidura

MÁLAGA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, ha incidido este martes, en relación con la apertura de diligencias previas por parte de un juzgado en el caso de supuestas "injerencias políticas" en urbanismo en la capital, que no va a entrar "en esos juegos de interpretaciones" que hace el alcalde, Francisco de la Torre, recordándole que tiene que cumplir con lo que firma y advirtiendo de que de seguir así el partido naranja no apoyará los presupuestos, para los que ya tenían un acuerdo con los 'populares'.

Además, Cassá ha afirmado que siguen estudiando las medidas y consecuencias de romper el acuerdo de investidura, que tiene Cs con el PP desde comienzos de este mandato.

"Esto es un claro ejemplo de cómo actúa Francisco de la Torre Prados, lo ha hecho en el metro; cada cosa que firma o que dice pues siempre busca interpretaciones, da pasos para atrás....", ha lamentado Cassá, que ha advertido de que "nosotros no vamos a entrar en este juego".

Así lo ha afirmado después de que De la Torre dijera que no veía lógico que Ciudadanos diera un plazo y pidiera la destitución de los ediles del PP Francisco Pomares y Teresa Porras, y el gerente de Urbanismo, José Cardador, por la apertura de diligencias previas en el caso de expedientes en urbanismo, amenazando, incluso con romper el acuerdo de investidura.

"Fui muy claro y contundente el viernes y no voy a entrar en dimes y diretes con el señor De la Torre, que es especialista. No voy a entrar en esos juegos de interpretaciones", ha dejado claro Cassá, que ya pidió al regidor la destitución de Pomares, Porras y Cardador y le advirtió de que "si no lo hace pasadas 48 horas desde que se conozca que el juez los llama a declarar como investigados, Cs romperá el acuerdo de investidura".

En este punto, el portavoz municipal de la formación naranja ha aclarado que "yo puedo demostrar lo que ha firmado, no cabe interpretaciones como en las adendas del metro", le ha dicho a De la Torre, añadiendo que el alcalde "tiene que asumir todas sus responsabilidades con lo que firma con el grupo municipal Cs y a partir de ahí claro que va a haber consecuencias".

"En el momento en el que el juez llame a declarar a Porras, Pomares y Cardador tiene el alcalde 48 horas para cesarlos, si no se romperá el acuerdo de investidura", ha precisado Cassá, que ha avanzado que están hablando con Ciudadanos a nivel nacional "para ver las consecuencias prácticas de la rotura del acuerdo de investidura".

"Si sigue en esta actitud Málaga no tendrá presupuestos y el único responsable es Francisco de la Torre, que como siempre firma algo y no lo quiere cumplir", ha reiterado Cassá.

Por último, ha afirmado que "como malagueño y como vecino, ya ni tan siquiera como político, no quiero en mi ciudad un alcalde que no tiene ni firma, ni palabra porque no honra a una ciudad como Málaga".