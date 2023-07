CCOO y UGT reclaman en Málaga más medidas para proteger a las víctimas de violencia de género

MÁLAGA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este lunes en Málaga en repulsa por el último caso de violencia de género conocido, ocurrido el pasado jueves cuando una mujer del municipio malagueño de Humilladero falleció en el hospital tras recibir un fuerte golpe en la cabeza de manos de su marido.

Desde la esquina de Alameda de Colón, han guardado cinco minutos de silencio para mostrar "el profundo rechazo y la más firme condena" ante el nuevo crimen y han reclamado más medidas para proteger a las víctimas de la violencia machista.

El caso de Humilladero es el tercero que ocurre este año en la provincia de Málaga, el octavo a nivel andaluz y el número 29 en lo que va de año en España. En su recuerdo, personal y miembros de la coporación del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación provincial también han mantenido un minuto de silencio a las puertas de sus respectivas sedes.

Desde CCOO Málaga, la secretaria de Mujer e Igualdad, Susana Torres, ha trasladado su pésame a la familia y ha lamentado que en este caso, "había denuncia y registro en Viogen, pero los protocolos han fallado", por lo que ha exigido responsabilidades a las administraciones.

Así, ha pedido que se revisen estos protocolos "para que ninguna mujer quede desprotegida una vez que entra en el sistema"; además de refuerzos en los cuerpos de seguridad especializados en la lucha contra violencia de género, "habida cuenta de que la mayoría de las denuncias en este campo proceden de atestados policiales, concretamente un 87%".

También ha reclamado que la administración regional lleve a cabo una política de personal "responsable y enfocada a mantener y fortalecer las plantillas de profesionales de atención a las víctimas".

Así, ha pedido aplicar las normas de estabilización del empleo público paara el personas de los juzgados, considerar de "necesidad estructural" a las trabaajdoras sociales y psicólogas especializadas en atención a mujeres maltratadas, y que la Junta de Andalucía dedique los fondos del teléfono de violencia intrafamiliar, "uqe apenas recibe dos avisos al día", para los refuerzos precisos.

Por todo ello, desde CCOO "exigimos responsabilidad a las formaciones políticas y demandamos a los distintos gobiernos mayores recursos, revisión de los protocolos y mejora de la coordinación entre agentes implicados".

Torres ha gradecido a la ciudadanía su participación en las elecciones generales, "en las que ha quedado claro que la sociedad española rechaza las tesis de la ultraderecha, es decir, entre otras cosas, el machismo más rancio y el negacionismo de la violencia de género". Ahora, han pedido que este mismo ejercicio de responsabilidad "se haga extensivo a la clase política, en particular a quienes han hecho manifestaciones que blanquean y disculpan a los maltratadores machistas".

La secretaria de igualdad de UGT Málaga, Cristina García, ha coincidido en lamentar que "el actual sistema no funciona, ya que no se destinan los recursos suficientes para ello".

"Probablemente, esta situación no va a parar si, además del rechazo de toda la sociedad, no se pone voluntad política y no se aumentan los esfuerzos para eliminar la discriminación y la desigualdad de género en todos los ámbitos", ha señalado.

García ha recordado que el año pasado las estadísticas de denuncias de violencia de género, fueron más 180.000. "Con esta alarmante cifra no se puede seguir negando la existencia de la violencia contra las mujeres", por lo que ha pedido a diferentes gobiernos "que se refuercen las medidas de protección para las víctimas, y se trate de una vez por todas como una prioridad".

"Desde UGT Málaga nos comprometemos a combatir la desigualdad desde la acción sindical, con la negociación de protocolos en las empresas y mostrando nuestro rechazo a todos los comportamientos machistas que son el origen de la infravaloración de las mujeres y la violencia hacia ellas. Es un esfuerzo de todos acabar con esta lacra", ha manifestado la sindicalista.