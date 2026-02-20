CDTI Innovación despliega en Transfiere sus instrumentos públicos de apoyo a la transferencia de la ciencia

Archivo - El XV Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación abordará áreas de innovación con alto impacto científico, tecnológico y económico, fundamentales para garantizar la soberanía tecnológica de un territorio. - FYCMA - Archivo

MÁLAGA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CDTI Innovación, la agencia estatal de innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, participa en Transfiere 2026 con una agenda diseñada para trasladar un mensaje específico al ecosistema: la transferencia es el mecanismo que convierte conocimiento en competitividad, sostenibilidad y clave de soberanía y autonomía.

Así lo han informado desde Transfiere en una nota, en la que han indicado que en un contexto global marcado por la reconfiguración industrial europea o las inercias geopolíticas y la necesidad de avanzar en autonomía estratégica, el CDTI Innovación "es el agente público que moviliza, impulsa y estimula la innovación empresarial, conectando ciencia, mercado e inversión".

"España necesita que la transferencia ocurra más y mejor y, para ello, es imprescindible la actuación pública del CDTI Innovación, con capacidad de movilización, visión de ciclo completo y herramientas financieras adaptadas", han indicado, apuntando que la propuesta que el CDTI Innovación lleva a Málaga es la de "convertir el conocimiento en crecimiento competitivo y sostenible, alineado con soberanía tecnológica y seguridad, y conectado con mercados internacionales a través del apoyo a la internacionalización de la I+D empresarial española".

La participación del CDTI en Transfiere se enfoca en el compromiso público de poner a disposición de empresas, startups, centros tecnológicos y actores intermedios un "itinerario completo" de instrumentos capaz de acompañar cada fase de la cadena de valor de la innovación combinando subvenciones, préstamos parcialmente reembolsables con tramo equivalente a subvención, compra pública innovadora o capitalización vía inversión en capital riesgo, además de apoyo para la internacionalización de la I+D española.

Ese enfoque integral ya se ha visto reflejado al cierre de 2025, habiendo situado su dotación global en más de 2.200 millones de euros entre convocatorias competitivas de subvención, gasto directo y otras herramientas financieras orientadas a que los resultados de la I+D lleguen al mercado, han manifestado.

La agenda institucional del CDTI Innovación arranca el martes 24 con una primera intervención centrada en 'deep tech' del director general del CDTI, José Moisés Martín Carretero, en la que abordará el papel de la inversión pública como palanca para mover ciencia de frontera hacia industria y mercado.

La transferencia en tecnologías profundas, con alta intensidad de capital y ciclos largos, exige herramientas específicas para reducir riesgo, atraer coinversión y acelerar el escalado, una arquitectura financiera que el CDTI Innovación ha reforzado en los últimos meses mediante su mix de instrumentos.

Ese mismo día, el CDTI Innovación interviene en una sesión específica sobre el Perte para la Salud de Vanguardia, orientada a sus instrumentos de apoyo a biomateriales y biofabricación, campos en los que la transferencia es específicamente relevante al conectar investigación biomédica, capacidades industriales, validación regulatoria y mercado en una cadena en la que el "valle de la muerte" suele ser más profundo.

El objetivo de la actuación CDTI en el ámbito de este PERTE es que la innovación se traduzca en soluciones tangibles, demostrables y escalables, con impacto económico y social.

El miércoles 25 concentra una parte sustancial del mensaje estratégico del CDTI Innovación. En concreto, lo relativo a soberanía tecnológica, autonomía estratégica y seguridad como criterios rectores, con una transversal especialmente destacada en Transfiere: las tecnologías duales, en las que el CDTI Innovación opera desde hace décadas como parte de su actuación de impulso a la I+D empresarial.

En 2025, esta transversal de tecnologías de doble uso se ha visto reforzada de forma explícita con dotaciones específicas (Neotec, Misiones, Cervera) y una agenda que integra sinergias entre aplicaciones civiles y de defensa, reduciendo tiempos y costes de desarrollo y favoreciendo capacidades industriales propias.

En esta línea, el director general del CDTI Innovación presenta una intervención 'keynote' centrada en defensa y 'deep tech'. La jornada incorpora, además, otras sesiones específicas sobre tecnologías duales, con participación del equipo técnico del CDTI en distintos espacios de Transfiere.

También dedicará, con la intervención de Juan Antonio Tébar, director de Políticas de Innovación, un espacio específico a la colaboración, entre empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones, en calidad de eje vertebrador: la transferencia a escala país se sostiene sobre alianzas capaces de transformar investigación en soluciones industrializables y competitivas.

En el marco del CDTI, el modelo de consorcio se aborda desde un criterio de gobernanza, ya que la colaboración permite sumar capacidades, integrar cadena de valor, reducir riesgo y asegurar que los resultados de I+D se conecten con demanda real, mercados y despliegues.

Por su parte, la transferencia basada en demanda temprana también se apoya en instrumentos de validación en entorno real. El CDTI Innovación, como entidad pública pionera en la implementación en España de la Compra Pública Innovadora (CPI), intervendrá en una sesión dedicada en la que pondrá en valor la CPI como política pública de vanguardia que permite que las administraciones adquieran I+D, prototipos y demostradores, generando tracción temprana y reduciendo incertidumbre de adopción.

Finalmente, el CDTI Innovación despliega también en Transfiere una de sus "dimensiones clave, la capitalización de la innovación". A través de Innvierte, el CDTI Innovación impulsa coinversión público-privada y fondos para que el conocimiento se traduzca en creación y crecimiento de empresas innovadoras, especialmente en verticales como biotecnología, IA, climate tech o new space.

En el terreno estrictamente 'deep-tech' y transferencia, el CDTI Innovación actúa a través de su instrumento 'Innvierte Deep-Tech & Tech Transfer', promovido y gestionado junto con el Fondo Europeo de Inversiones y dotado con 353 millones de euros, que apunta específicamente a fortalecer el eslabón de transferencia y spin-offs universitarias y tecnológicas a través de fondos participados por el CDTI.

El CDTI Innovación contará, además, con un espacio expositivo durante los tres días de duración de Transfiere, en el que el equipo técnico estará disponible para orientar y asesorar a empresas, emprendedores, universidades, centros de conocimiento y otros agentes del ecosistema sobre las distintas vías de apoyo público a la I+D y la innovación, resolver dudas sobre convocatorias y requisitos y ayudar a identificar el instrumento más adecuado en función del grado de madurez de cada proyecto.