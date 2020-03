La CEA pide tranquilidad ante el coronavirus: "No hay intención" de despidos o cierre de empresas

MÁLAGA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha incidido este miércoles en que hay que "mantener la serenidad" con el coronavirus, admitiendo no obstante "la inquietud" que existe. Eso sí, ha dejado claro que "no hay el menor indicio ni intención empresarial de cerrar ningún tipo de actividad económica ni despedir a los trabajadores".

González de Lara, en un acto en Málaga, se ha referido al coronavirus como "un tema que nos preocupa", pero ha agregado que hay que tener "tranquilidad, serenidad y capacidad de acción", además de tomar medidas precautorias: "Todos los ciudadanos estamos muy concienciados de lo que hay que hacer y los empresas las primeras", ha abundado.

Ha señalado, al respecto, que las empresas "normalmente nos solemos adelantar, por una cuestión lógica, de sentido común. A la empresa le afecta a su plan de negocios, a sus resultados y tiene que tomar medidas".

Por tanto, ha continuado González de Lara, no se están produciendo despidos "en absoluto, se está teniendo mucha tranquilidad". Así, entre otros, ha citado a empresas que han tomado decisiones "prudentes" como en el caso del Parque Tecnológico de Málaga u otros espacios productivos, recordando que "ya han vuelto a la normalidad". A su juicio, "es bueno que se tenga esa visión precautoria", ha defendido.

"No hay el menor atisbo ni ánimo empresarial de despedir a nadie, absolutamente", ha defendido y ha señalado que cuando esto se resuelva "no sabemos cuándo pero esperamos que con el buen tiempo se normalice; todo volverá a su situación".

No obstante, ha incidido en que no hay que engañarse, por lo que "cuando la industria del mundo se frena, el planeta se paraliza. Es China y está habiendo problemas de suministro dentro de esa cadena importante de producción", ha explicado.

"Hay inquietud, hay preocupación pero, insisto, no tiene que ser una ecuación que nos lleve al final a resultados de que se acabe con despedir", ha afirmado, incidiendo en ver "cómo mantener la actividad económica y cómo tomar medidas precautorias para que no se llegue a más".

Por ello, ha reiterado que "no hay el menor indicio ni intención empresarial de cerrar ningún tipo de actividad económica ni despedir a los trabajadores". Además, ha abundado en que también existen mecanismos como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, donde, por determinadas condiciones o características pueden los trabajadores estar en sus casas o suspendidos no de su empleo, sino de momentos del desarrollo de su trabajo. "No esperemos que llegue la situación a esa gravedad y, lógicamente, lo que tenemos es que mantener la serenidad", ha concluido.