El Centro Acogida de San Juan de Dios de Málaga organiza un mercadillo solidario de antigüedades para personas sin hogar. - SAN JUAN DE DIOS

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Obra Social de San Juan de Dios en Málaga organiza el próximo sábado 19 de septiembre un mercadillo solidario de antigüedades y decoración, una iniciativa orientada a captar fondos para la atención integral de personas en situación de sinhogarismo y exclusión social.

Según ha informado la entidad en una nota, el evento se celebrará en las instalaciones del Centro de Acogida San Juan de Dios, ubicado en la Plazuela de San Juan de Dios, en horario matinal de 10,00 a 13,30 horas. Bajo el lema 'Objetos únicos con historia con una segunda vida', el mercadillo pondrá a disposición del público una cuidada selección de piezas antiguas, enseres de decoración, cuadros, y objetos vintage donados para la causa. La propuesta invita a la ciudadanía malagueña a adquirir alguno de los enseres que se pondrán a la venta con el objetivo de darles un nuevo uso y transformar sus ventas en ayuda directa.

Además, ha indicado que la totalidad de los beneficios generados durante la jornada se destinará a los programas sociales del Centro de Acogida San Juan de Dios de Málaga. Estos recursos permitirán reforzar la cobertura de necesidades básicas como alimentación, higiene y alojamiento, así como los itinerarios individuales de inserción social y acompañamiento profesional para personas que carecen de un hogar.

El responsable de Voluntariado de San Juan de Dios en Málaga, Adam Valle, señala que es fundamental el respaldo ciudadano en este tipo de acciones, "ya que combinan la concienciación social, el consumo responsable a través de la reutilización de objetos y el compromiso directo con colectivos vulnerables", por lo que anima, desde la institución, a que los malagueños visiten el centro para encontrar algún "tesoro".

El Centro de Acogida de San Juan de Dios de Málaga está ubicado en la Plazuela de San Juan de Dios, en el entorno del Museo Thyssen de Málaga, donde presta servicio de acogida integral a 33 personas en el centro y en pisos de transición a la vida independiente. Además, en su servicio de higiene y lavandería atiende cada semana a medio centenar de personas en situación de sinhogarismo. Asimismo, en la ropería del centro, se entrega ropa a las personas que lo necesitan gracias a la generosidad de empresas y particulares que la donan desinteresadamente.

Gracias a las donaciones de empresas y particulares, las personas sin hogar pueden renovar su vestuario. Las prendas se clasifican en la ropería, donde el equipo de voluntariado proporciona las prendas a los usuarios, intensificándose en periodos de cambio de estación. Cada año se entregan más de 10.000 unidades, destacando ropa interior, pantalones, camisetas, jerséis, zapatos y ropa de abrigo.

Las prendas de ropa que, por sus características, no sirven para las personas usuarias de los servicios del centro, se venden en la tienda solidaria, un lugar al que se desplazan cada día numerosas personas para comprar ropa a precios asequibles, poniendo en valor la conocida como 'moda circular'. Los beneficios de estas ventas redundan en las cuentas del centro de acogida, que emplea estas ganancias en material para la asistencia de las personas que se atienden en el centro.