El Centro Cultural Generación del 27 en Málaga presenta este miércoles el número de Litoral que celebra su centenario

‘Litoral Cien Años. Generación Del 27-Generación Litoral’. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga presenta este miércoles a las 20,00 horas en el Centro Cultural MVA de la capital el nuevo número de la Revista Litoral, titulado 'Cien años' para celebrar el centenario de la publicación.

Esta entrega especial recorre en sus páginas toda su historia y sirve de catálogo de la exposición conmemorativa 'Litoral cien años. Generación del 27-Generación Litoral', que ha acogido el Centro Cultural María Victoria Atencia.

El vicepresidente de Cultura y Educación, Manuel López Mestanza, ha recordado en una nota que la Revista Litoral fue fundada en noviembre de 1926, en la Imprenta Sur de Málaga, por los poetas malagueños Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, a quienes luego acompañó en la dirección José María Hinojosa.

En sus 'Suplementos', aparecieron reveladores poemarios de Federico García Lorca y Rafael Alberti o los primeros libros de Vicente Aleixandre y Luis Cernuda, entre otros. Además, en octubre de 1927 se alumbró un triple número de Litoral en homenaje a Góngora, que es considerado el germen del grupo de intelectuales que a la postre se denominó 'la Generación del 27'.

"Un siglo después de convertirse en el gran trampolín que catapultó a los creadores del 27, la emblemática publicación sigue editándose con una búsqueda de la excelencia que la mantiene como un referente en el panorama literario nacional", ha concluido.

CELEBRACIONES POR EL CENTENARIO DE LA REVISTA LITORAL ESTE OTOÑO

Los días 20 y 21 de octubre, el Centro Cultural MVA acogerá las jornadas 'Málaga impresora. Cien años de la Revista Litoral', organizadas por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía con la colaboración del Centro Cultural Generación del 27.

El martes 20, a las 18,30 horas, el profesor e investigador Luis Melero Mascareñas pronunciará la conferencia 'Litoral. Intrahistoria de una revista'. A las 19,30 horas, el escritor y comisario de arte Alfredo Taján ofrecerá la ponencia 'Una galería para el arte de vanguardia'.

El miércoles 21, el escritor y periodista Guillermo Busutil impartirá la conferencia 'Málaga, la ciudad del 27'. A continuación, el director del Centro Cultural Generación del 27 y poeta, José Antonio Mesa Toré, dirigirá un paseo literario por la Málaga vinculada a la revista Litoral.

La programación continuará en noviembre con el ciclo de performance 'Aviso Litoral: Generación del 27 en acción', que se desarrollará todos los martes del mes en el MVA, con dos propuestas en cada sesión.

El 3 de noviembre actuarán Victoria O'Telle e Isabel León. El día 10 será el turno del colectivo Lula y Sara y de Verónica Ruth Frías. El 17 de noviembre participarán La Patri y Juan Gómez Alemán, mientras que el ciclo concluirá el día 24 con el colectivo Leer es sexy y Nieves Correa.

REPRESENTACIONES TEATRALES EN SEIS MUNICIPIOS MALAGUEÑOS

La programación incluirá también la representación de la obra 'Los guardianes del verso', de la compañía malagueña Jóvenes Clásicos, que recorrerá varios municipios de la provincia durante noviembre para rendir homenaje a la Imprenta Sur y a los poetas de la Generación del 27.

Las funciones tendrán lugar en las localidades malagueñas de Alhaurín el Grande el 1 de noviembre; Nerja, el día 13; Marbella, el 14; Ronda, el 22; Vélez-Málaga, el 27; y Fuengirola, el 28.

El montaje plantea una aventura fantástica protagonizada por una adolescente que descubre una imprenta mágica capaz de despertar a los superhéroes poetas del 27. Estos la guían en una misión para rescatar la poesía del olvido.