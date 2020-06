Cerca de 300 personas resuelven sus dudas en la sesión online sobre Ginecología de Quirónsalud Málaga

MÁLAGA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas en Ginecología del Hospital Quirónsalud Málaga ofrecieron la tarde de este pasado martes una sesión online dirigida a resolver dudas de sus pacientes en este contexto epidemiológico COVID-19, que fue seguida en directo por cerca de 300 personas.

Así, el equipo de expertos dio respuesta a cuestiones como cuándo acudir a los controles habituales, cuáles son los síntomas de alarma y patologías ante las que no demorar la asistencia al hospital, qué hacer si se tiene una cirugía pendiente o una lesión en la mama.

La sesión, gratuita y abierta al público, fue seguida en directo a través del canal de YouTube de Quirónsalud, en el enlace youtu.be/xxWwhJvGCjs todavía activo. Organizada por los doctores Andrés Carlos López, jefe del servicio, Ignacio Brunel y Rodrigo Orozco y con la participación del equipo al completo, contó con tiempo para que los participantes expusieran dudas.

Comenzó con la intervención del doctor Andrés Carlos López, quien habló sobre la situación actual, repasando cómo ha repercutido esta pandemia sobre la Ginecología. Según el facultativo, la crisis ha tenido "un gran impacto económico, laboral y social; las relaciones interpersonales han cambiado, porque ha sido necesario perder cierto contacto y mantener una distancia física --la llamada distancia social--".

Para ello, según dijo, han "desarrollado o fomentado nuevas formas comunicativas: llamadas telefónicas, chats, redes sociales, videollamadas..., incluyéndolas en la atención sanitaria como contacto habitual médico-paciente". Así, continúa el doctor, en un tiempo caracterizado por el cierre de consultas y citas pospuestas, "el servicio ha reanudado su actividad con un proceso de adaptación, en el que las consultas telefónicas han tenido y tienen gran importancia, manteniendo el contacto con muchas de nuestras pacientes cuando la cita presencial no era posible".

Remedios Verdugo e Inmaculada Cordero, enfermeras de Urgencias Ginecológicas, han resuelto la duda sobre qué hacer si se encuentra mal y le da miedo ir a Urgencias, detallando las patologías ginecológicas y los síntomas por los que no debe demorarse una visita al hospital. "Ante todo quiero transmitir confianza, tranquilidad y seguridad. Estamos en una situación especial, pero tenemos las prestaciones necesarias para que os sintáis seguros y protegidos", ha relatado Remedios Verdugo.

Además de contar con el certificado Applus como Hospital con Protocolo Seguro frente al Covid, "hemos desarrollado un Plan especial de Seguridad, por lo que se debe tener ningún miedo. Toda persona que entre en nuestras Urgencias deberá ir con mascarilla, o se le dispensará, mantendrá la distancia de seguridad y se desinfectará las manos con solución alcohólica", ha apuntado.

Asimismo, ha precisado que una de las principales medidas, "y que se cumple a rajatabla, es la desinfección absoluta de la consulta, de manera exhaustiva y entre paciente y paciente", añadiendo que cuentan también "con un sistema con circuitos diferenciados para separar completamente a cualquier paciente que tenga síntomas de COVID con el resto de los pacientes", especifica.

En cuanto a la pregunta común sobre si se debe demorar la visita al especialista, Inmaculada Cordero niega de forma rotunda. "Hay ciertos síntomas ginecológicos que nos indican que algo no va bien en nuestro cuerpo; por tanto, deben ser valorados por profesionales. Entre ellos, destacamos la fiebre, un sangrado activo que no sabemos de dónde procede, un dolor intenso que no cesa ni con analgesia o una inflamación vulvar acompañada de un flujo maloliente o similar", advierte la enfermera.

Al respecto, ha manifestado que estas afecciones "nos indican una patología no demorable en el tiempo, como una enfermedad inflamatoria pélvica, un aborto, una hemorragia o una bartolinitis".

Por su parte, la directora de Enfermería de Quirónsalud Málaga, Mayte Castelló, también ha participado hablando sobre el estado de las Consultas de Ginecología durante la pandemia. "Es muy importante seguir realizando los controles. Muchos pacientes se han inhibido de acudir al hospital", ha apuntado.

Así, ha indicado que por los datos, "parece que muchas patologías han disminuido su incidencia durante estos meses, pero se debe simplemente al hecho de que no se han diagnosticado porque el miedo al contagio de los pacientes les ha privado de acudir al hospital".

"A estas alturas, el hospital es completamente seguro. Todo el personal ha trabajado a conciencia para garantizar vuestra salud, con una evaluación constante de las medidas de protección y desinfección del material y de las zonas y circuitos diferenciados", ha señalado.

Asimismo, Mayte Castelló ha incidido en que hay "indicaciones por todo el hospital para garantizar un buen uso de sus instalaciones y contamos con profesionales en los puntos de accesos controlando los pasos de entrada, acercándose a los pacientes por si tienen dudas y guiándoles a su destino para evitar los traslados innecesarios".

Otra duda abordada en la webinar es si una paciente con una cirugía ginecológica pendiente debe operarse o esperar. Según el doctor Ignacio Brunel, "hay pacientes que, por miedo a la intervención o a la situación actual, prefieren convivir con su patología antes que resolverla". "Este miedo no debería existir, estamos aprendiendo a convivir con esta nueva normalidad y contamos desde el inicio con unas medidas estrictas de seguridad", ha dicho.

"Nuestro protocolo para la cirugía gira en torno a un cuestionario de la salud. Toda paciente que vaya a someterse a una cirugía programada, va a responder a un cuestionario de salud 14 días previos a la intervención, tiempo de incubación del coronavirus", ha dicho, apuntando que durante ese tiempo "se hará hincapié en llevar a cabo las medidas de protección estándar. 72 horas antes de la intervención, repetiremos el cuestionario".

El especialista ha precisado que en caso de que la paciente tenga sintomatología COVID, "se le haría una PCR para detectar si tiene el virus o no".

CONTROLES Y CONSULTAS

La doctora Laura López, experta en mama, ha detallado que "la cirugía mamaria por cáncer se ha mantenido durante toda la pandemia; sin embargo, se han pospuesto algunos de los controles y consultas". "Por ello, muchas mujeres se preguntan si pasa algo por haberse notado algún bulto en el pecho y no haberse realizado ninguna prueba", ha señalado.

"Hay algunos síntomas de alarma por los que hay que acudir al especialista, como la palpación de un nódulo en la mama o un bulto nuevo que no hemos palpado con anterioridad; retracción de la piel o de la areola o pezón, que también sea reciente; si notamos una asimetría en alguna de las mamas; o si tenemos alguna secreción con apariencia sanguinolenta", especifica.

La doctora López, además, destaca el dolor de pecho como un síntoma común en las mujeres, pero poco alarmante, ya que no se asocia a ninguna patología grave.

"La mastalgia o matodinia es una de las consultas más frecuentes y aumenta en situaciones de estrés o con la ingesta de chocolate, café, alcohol o ansiolíticos; factores que se han repetido durante el estado de alarma", declara la especialista. "No es un signo de alarma, pero siempre es preferible descartarlo, sobre todo si va unido a más síntomas", concluye.

A esa sintomatología alarmante, el doctor Brunel ha añadido otra relacionada con el cáncer ginecológico, como "el sangrado postmenopáusico, la disminución brusca de peso, la sensación de masa abdominal que antes no estaba y aparece de golpe o el sangrado continuo con las relaciones sexuales", enumera.

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 17 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico.