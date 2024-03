La comedia 'Matusalén' reflexiona en el Festival de Málaga sobre qué es madurar

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Matusalén' de David Galán Galindo, que participa en la sección oficial fuera de concurso del 27 Festival de Málaga, propone a ritmo de rap una reflexión sobre el paso a la madurez y, más concretamente, sobre "qué es madurar".

Así lo ha explicado el director en rueda de prensa este sábado, junto con los intérpretes Miren Ibarguren, Julián López, Elena de Lara, Lucía de la Fuente, Antonio Resines, Jason Fernández y Judith Fernández; el productor Enrique Cerezo; y José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE.

"Envejecer es inevitable, madurar es opcional" es la máxima de Alber en 'Matusalén' un rapero que a sus 44 años se matricula en la universidad por una apuesta con su padre. Allí, se reencuentra con Amaia, locutora de radio y profesora, y descubre que le faltaba algo muy importante en su vida, el amor.

"Es una comedia sobre el paso a la madurez", ha incidido el director, que ha sostenido que "la base de esta comedia está en esa edad en la que te encuentras en medio de todo, que son los 40, en los que me encuentro, en la que tus padres te consideran un niño aún y los chavales te consideran un señor". "Es ese momento en el que no sabes habituarte, estás mal en todos los sitios; y eso nos pasa a todos, pero más le pasa aún a un rapero", ha afirmado.

David Galán Galindo, que ha valorado el trabajo de los actores, ha destacado que "esta comedia va sobre el paso a la madurez, y creo que además es una comedia que, al contrario de otras sobre ese paso a la vida adulta, nos hace reflexionar no sobre si hay que madurar, sino sobre qué es madurar".

"Nos han vendido que madurar es que a cierta edad hay que dejar de hacer ciertas cosas", ha continuado, pero "a lo mejor madurar es decir, pues yo soy así y al que no le guste, que no mire". "Hago películas para reivindicarme", ha apostillado.

Sobre el trabajo de investigación para hacer el guion o si surgió así, el director y también guionista ha señalado que "soy rapero y soy de Ávila y todos mis amigos de allí son raperos. Les he hecho hablar --en la película-- como hablan mis colegas".

Al respecto, ha confesado que "una de las cosas que más ganas tengo en esta vida es de que mis amigos vayan a ver la película, porque van a ser los que más se rían". "Creo que ahí también radica parte de la verdad de la película", ha afirmado.

Por otro lado, durante la rueda de prensa los jóvenes actores han hablado de su trabajo y sus compañeros. Así, Lucía de la Fuente ha dicho "que son dos generaciones que no están absolutamente nada reñidas" y ha agregado, tras destacar el "aprendizaje", que son "un lujo de compañeros". "Ha sido un aprendizaje muy bonito y algo como muy especial".

Asimismo, Jason Fernández, ha sostenido que "lo que ha sido muy interesante es ver a grandes cómicos de la industria del cine no solo interpretar un guión, sino crear sobre eso".

Por otro lado, Julián López ha ironizado sobre lo que ha sido más difícil, apuntando que "fue interpretar a alguien de 40 años. Fue lo que más me costó porque todavía no he llegado". Asimismo, "sin querer ponerme intenso", ha valorado el tener la oportunidad de acercarse al rap y la cultura hip hop: "Si antes le tenía respeto y admiración ahora muchísimo más, me parecen auténticos circenses de la palabra, del verbo y del ritmo".

También el actor ha valorado "lo bonito que es" el proceso el ver "que eres una parte, luego está el vestuario, maquillaje, los guionistas, los compañeros que te dan la réplica... eso es lo que me enamora de la profesión; ver que formas parte de un engranaje y el resto ayuda".

De igual modo, Miren Ibarguren ha hablado sobre su participación en la película, asegurando que está "encantada" de hacerlo con "estos actores jóvenes, que --con ellos-- tenemos el futuro del cine asegurado, porque son buenísimos y buenísimas y muy profesionales", al tiempo que ha destacado el trabajo con el director.

Por otro lado, Cerezo ha explicado la apuesta por esta película y ha dicho que le "gusta mucho el cine, he hecho muchísimas películas de productor, pero a mí lo que realmente me gusta es la comedia española". "Contar con una película donde iba a entrar mucha gente joven y también una parte muy activa todavía de gente ya muy hechos en el mundo del cine, tanto en la comedia como en otro tipo de géneros, para mí fue una cosa muy bonita y muy especial".

"Juntar varias generaciones de cómicos en una película, la verdad es que era siempre un reto y un reto importante y más dirigidos por una persona que también estaba muy involucrada en lo que es la comedia", ha sostenido.

Por su parte, Pastor ha dicho que "ya habíamos apostado por la primera película de David y nos parecía que tenía una personalidad indiscutible y una visión muy clara dentro de lo que es la comedia, que muchas veces parece bastante impersonal". "Se trata de directores con cierta pericia para poder hacer la película graciosa, pero es verdad que David tiene un concepto autoral, trabaja el guion, la dirección, y en las dos películas hemos visto cómo refleja muy bien su universo", ha destacado.

También, ha continuado, "vemos como la comedia es el género que mejor funciona en la taquilla, y en RTVE tenemos que estar pendientes de las películas que generan premios y prestigio y que tienen valor cultural, pero también las que tienen valor industrial". El estreno de la cinta será el 5 de abril. Por último, ha destacado que en la película hay "tres generaciones de actores" y también "nos parece importante apoyar carreras de gente que está empezando", ha concluido.