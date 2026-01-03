Conciertos y festivales en Andalucía 2026: Sting, Maroon 5, Alejandro Sanz, Aitana y más de un centenar de artistas

Grupo pop 'Maroon 5'. Imagen de archivo. - ICÓNCIA SANTALUCIA SEVILA FEST

SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía inicia 2026 con más de un centenar de citas musicales, entre conciertos y festivales, que contarán con artistas de la talla de Sting, Maroon 5, Alejandro Sanz, Raphael, Robbie Williams y Lenny Kravitz, entre otros. Estas actuaciones se suman a las conmemoraciones de grandes figuras como Camarón, Manuel de Falla y José Manuel Caballero Bonald.

En Almería, el año musical arranca el 23 de enero con el Festival Partiendo la Pana y al día siguiente, 24 de enero, con el concierto tributo Queen Forever. La provincia acogerá del 1 al 3 de mayo el Solazo Fest, mientras que Aitana actuará el 9 de mayo en Roquetas de Mar y el 16 de mayo el mismo municipio recibirá a El Último de la Fila.

En verano, Las Negras de Níjar será sede del Festival Nudo Sur y los días 10 y 11 de julio se celebrará Puro Latino en la capital. Además, en agosto se celebrará Juergas Fest en Adra (del 5 al 8), Cooltural Fest del 21 al 24 con artistas como Hombres G y Gara Durán, y el Dreambeach Festival en Retamar-El Toyo.

Ya en Córdoba, en el ámbito de la musical, se celebrará la segunda edición del festival 'Córdoba Live' que por el momento ya están confirmados los conciertos de Hombres G (19 de junio), Dani Martín (20), La Oreja de Van Gogh (4 de julio) y Chayanne (10). Por el contrario, otra de las citas clásicas del verano, el Festival de la Guitarra, que en 2026 alcanzará su 45ª edición, aún no ha confirmado sus fechas ni cartel. También estas tierras acogerán los conciertos de Fito y Fitipaldis en la Plaza de Toros de los Califas, el 10 de abril; de Sergio Dalma en el Teatro de la Axerquía, el 13 de junio y de Antonio Orozco en la Plaza de Toros, el 11 de septiembre.

¿CUÁLES SERÁN LAS CONMEMORACIONES MÁS DESTACADAS?

Por otro lado, en la provincia de Cádiz este año se celebrará el 150 años del nacimiento de Manuel de Falla en la capital, los 100 años del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald en Jerez y el Año Camarón en San Fernando, cuando se cumple en este caso 75 años de su nacimiento.

Además, la provincia acogerá sus míticas tradiciones como el Carnaval de Cádiz, que este próximo año el coro 'Al lío' será el encargado de abrir el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavales (COAC) 2026 en su modalidad de adultos el próximo 11 de enero en el Teatro Falla, que dará inicio a las 17 sesiones de preliminares que se extenderán hasta el 27 de enero, siendo la final del concurso el próximo 13 de febrero.

En Granada, el Festival Internacional de Música y Danza celebrará su 75ª edición, cerrando la programación cultural de primavera y dando paso al verano. En julio tendrá lugar el III Festival Internacional de la Guitarra, con conciertos, conferencias y un concurso. Además, se ofrecerán conciertos gratuitos en espacios monumentales como el Patio del Ayuntamiento, la Casa Museo Manuel de Falla, el Museo Arqueológico, la Corrala de Santiago, la Huerta de San Vicente y la Plaza de las Pasiegas.

Entre los eventos destacados, el Degusta Fest de Armilla (15 y 16 de mayo) contará con Primal Scream, La M.O.D.A. y Lori Meyers. Pablo Alborán actuará el 26 de junio y Sting el 15 de julio, ambos en la Plaza de Toros. El Granada Sound Fest cerrará la temporada de verano los días 11 y 12 de septiembre en el Cortijo del Conde, con artistas como Fangoria, Belén Aguilera, Carlos Sadness, Siloé y Ultraligera.

Ya en Huelva, Pablo López inaugurará la temporada el 9 de enero con su gira 'El Niño del Espacio'. El 20 de febrero llegará 'Credo', un repaso a la discografía cofrade de Cantores de Híspalis, y al día siguiente, 21 de febrero, actuará el onubense Sergio Contreras. El 14 de marzo será el turno de Las Guerreras K-Pop con su tributo al fenómeno global, el 21 de marzo Laura Gallego actuará en la Casa Colón, el 25 de abril Pasión Vega y el 16 de mayo Tamara.

En la provincia de Jaén, Miguel Poveda actuará el 3 de enero en el Nuevo Teatro Infanta Leonor para presentar su disco 'El árbol de la alegría'. Otro concierto destacado será el de Aitana el 18 de julio en Úbeda con su gira 'Cuarto azul'. Entre los festivales, muchas fechas aún están por determinar, aunque se confirma OleoSónica en Jaén los días 22 y 23 de mayo, con artistas como Love of Lesbian, Siloé, Sexy Zebras y O'Funk'illo, entre otros.

Música en Segura se celebra en primavera y otoño, mientras que el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda suele desarrollarse en mayo y junio. En junio también tienen lugar el Festival Sweet Cotton en Baños de la Encina y Sentir Baeza. Durante el verano se reparten numerosos festivales por la provincia, como Imagina Funk en Pozo Alcón (31 de julio y 1 de agosto de 2026), BluesCazorla, Vértigo Estival en Martos, Un Mar de Canciones en Torreperogil, Etnosur en Alcalá la Real y Miaquefest en Porcuna. En la recta final del año destacan eventos como el Festival de Otoño de Jaén, el Festival Internacional de Teatro de Cazorla y el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, entre otros.

En las tierras de la Costa del Sol, el año arrancará con el concierto de André Rieu los días 26 y 27 de enero, en el Palacio de Deportes Martín Carpena, mismo emplazamiento donde cantará Vanesa Martín, el 31 de enero. Además, en este enclave durante el año a Delaossa (21 de febrero). Asimismo, Samuraï actuará en la Sala París 15 (28 de marzo).

MAROON 5, LENNY KRAVITZ Y STING HARÁN PARADA EN MÁLAGA Y SEVILLA

Además, el ciclo Marenostrum Fuengriola ya ha confirmado artista de la talla de El último de la fila (24 de abril), Fito y Fitipaldis (2 de mayo), Camela (9), Medina Zahara (22), Raule (23), Pablo Alborán (6 de junio), Aitana (19), La Oreja de Van Goth (27), Dani Fernández (4 de julio), Sting (13), Alejandro Sanz (24), Los Delincuentes (25) y Los Hombres G (1 de agosto), entre otros. Por otro lado, el Starlite Occident contempla en su programación el concierto de Lenny Kravitz (29 de junio), Maroon 5 (7 de julio), Deep Purple (9), Carlos Rivera (22), Sergio Dalma (4 de agosto) y Antoñito Molina (19).

En el ámbito de los festivales Málaga acogerá el 'OH SEE' en el Auditorio de Málaga el 22 y 23 de mayo con artista como Nena Daconte, Carlos Ares y Veintiuno, entre otros, mientras que el '101 Music Festival' se celebrar en la Plaza de Toros de La Malagueta en verano. Asimismo, Torre del Mar (Vélez-Málaga) volverá a celebrar el Weekend Beach Festival del 9 al 11 de julio con artistas como Medina Azahara, Ana Mena y Myke Towers, y Torremolinos acogerá el Canerla Party desde el 27 hasta el 29 de agosto con un plantenar de cantantes de la talla de Amor Líquido y Carolina Durante, entre otros.

Por último, en Sevilla, el Teatro de la Maestranza acogerá a Miguel Ríos el 9 de mayo, mientras que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) será escenario del Interestelar los días 15 y 16 de mayo, con artistas como Dorian, Pignoise, Álvaro de Luna, Samuraï, Sexy Zebras, Nil Moliner, Carlos Sadness, Carlos Ares, Veintiuno, Íñigo Quintero y Mafalda Cardenal, entre otros.

La ciudad también acogerá la Bienal de Ópera y el Icónica Santa Lucía Fest, que traerá grandes nombres durante el verano como Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7), Lola Índigo (11), Pablo Alborán (12), Los Delinqüentes (14), Raphael (18), La Plazuela con Califato 3/4 (21), Isabel Pantoja e Il Divo (27), Dani Fernández (28), Robbie Williams (30), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3), Antonio Orozco (4), Marilyn Manson (6), Maroon 5 (9) y Sting (18).

Por su parte, el Cartuja Center CITE acogerá conciertos de Miguel Campello (30 de enero), Amaia (6 de febrero), Fernando Costa (7), Salistre (8), Mikel Izal (26 de febrero), El Kanka (6 de marzo), Luz Casal (8), Beret (13), Antonio José (22 de marzo), Paco Candela (3 de mayo), Iván Ferreiro (6 de junio) y Pitingo (19 de septiembre). Además, la capital hispalense acogerá Puro Latino los días 3 y 4 de julio.