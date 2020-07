Concluye la campaña para fomentar el reciclaje de envases y de papel en cinco municipios malagueños de la Axarquía

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña para el fomento del reciclaje de envases y de papel, que se han llevado a cabo este mes de julio en las playas y paseos marítimos de cinco municipios de la Axarquía, ha concluido este jueves en Rincón de la Victoria (Málaga).

Ha sido desarrollada por el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), dependiente de la Diputación de Málaga, y Ecoembes, en colaboración con los ayuntamientos de Nerja, Torrox, Algarrobo, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria, donde se han desarrollado actividades para fomentar el reciclaje de envases ligeros y de papel y cartón, así como para alertar sobre el cuidado del litoral.

Estas actividades informativas y de sensibilización, que ya han pasado por playas como las de Burriana (Nerja), y Ferrara (Torrox) y paseos marítimos de Torre del Mar, La Cala del Moral y La Caleta, se han desarrollado hoy en la playa de Torre de Benagalbón con la asistencia del gerente del Consorcio, Ángel Castillo, y del concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Sergio Díaz, ha informado la Diputación de Málaga en un comunicado.

El diputado provincial y presidente del Consorcio de RSU, Juan Álvarez, ha explicado que ha sido una campaña centrada en informar sobre la correcta diferenciación de envases y dónde deben depositarse, así como cuáles son los envases ligeros propios de cada contenedor y qué residuos no corresponden a los contenedores amarillos y azules.

Al respecto, ha precisado que se está comprobando el aumento de residuos y la vuelta del plástico de un solo uso, por lo que "es fundamental reforzar la concienciación ciudadana".

"Ahora más que nunca el reciclaje doméstico es muy necesario; si cada envase ligero, papel y cartón fuera a su contenedor correspondiente, el volumen de residuos que llegaría a las plantas de tratamiento se ajustaría. Es el momento de reciclar más y mejor", ha dicho.

Además, Álvarez ha explicado que se ha incidido en la importancia de no dejar basura en la playa, explicando las consecuencias de no recogerlas y no reciclar los envases.

En este sentido, los voluntarios de la 'Patrulla Amarilla' han realizado demostraciones sobre la importancia de la participación ciudadana en el cuidado de la playa, "con la recogida de residuos, su clasificación y su depósito en el contenedor correspondiente", ha explicado.