El Consorcio provincial de Residuos de Diputación de Málaga reduce el impacto climático de 159.000 toneladas de CO2

La gestión de los residuos por parte del Consorcio Provincial de RSU de la Diputación de Málaga ha permitido reducir el impacto climático en cerca de 159.000 toneladas de CO2 durante el año 2024. Así lo ha indicado el diputado provincial y presidente del Consorcio, Luis Rodríguez, que ha facilitado este y otros datos con motivo de la celebración este viernes, 24 de octubre, del Día Internacional contra el Cambio Climático.

"Esta reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ha sido posible gracias a una gestión más eficiente y sostenible de los residuos domiciliarios en las comarcas de Ronda, Axarquía, Antequera y Guadalhorce", ha explicado Rodríguez.

Durante el año 2024 se ha logrado disminuir un 45,5% las entradas directas a vertedero, evitando la emisión de metano, uno de los gases más nocivos para el clima. Esta reducción, junto con la mejora en la planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB), ha permitido valorizar 25.031 toneladas adicionales de residuos.

Además, han sido valorizados para producir electricidad 8.362.000 NM3 (metro cúbico normal) de biogás de vertedero. Según factores estándar del IPCC (International Plant Protection Convention), estas acciones han supuesto evitar aproximadamente 158.600 toneladas de CO2 equivalente.

Sumando la recogida selectiva, un total de 50.235 toneladas de envases, papel-cartón y vidrio han sido recuperadas, evitando la extracción de materias primas y reduciendo la huella de carbono asociada. Además, se han producido más de 30.000 toneladas de material bioestabilizado para uso agrícola, sustituyendo fertilizantes químicos y contribuyendo a la captura de carbono en suelos.

"Cada tonelada que no acaba en vertedero significa menos emisiones y más recursos circulares. Nuestro objetivo es claro: reducir la fracción resto y avanzar hacia una economía baja en carbono", ha destacado el presidente del Consorcio de RSU.

De cara a este año 2025, se prevé la implantación de la recogida selectiva de fracción orgánica en 46 municipios y plantear proyectos piloto de compostaje comunitario, medidas que permitirán reducir aún más las emisiones derivadas de la descomposición anaerobia en vertederos.

Con estos resultados, el Consorcio Provincial de Residuos reafirma su compromiso con los objetivos europeos de neutralidad climática para 2050, demostrando que la gestión eficiente de residuos es una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático.

Cabe señalar que el IPCC --antes referido--, o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, es un órgano científico intergubernamental que evalúa el conocimiento sobre el cambio climático, sus causas, impactos y respuestas. Creado en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), elabora informes periódicos que sirven como referencia para los responsables de las políticas, la ciencia y otros sectores.