La Costa del Sol acude a Londres para "blindar el liderazgo del mercado británico"

Turismo Costa del Sol en la WTM - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol desembarca en la World Travel Market (WTM) de Londres con una potente inversión promocional de un millón de euros y un objetivo claro de "consolidar su liderazgo en el que es su principal mercado internacional".

Las previsiones de la entidad para el cierre de 2026, según han señalado en un comunicado, "son históricas", proyectando la llegada de más de 3,3 millones de turistas británicos, un 2,8% más que el año anterior, y un impacto económico estimado en 4.629 millones de euros en el destino.

Así, avalada por un crecimiento del 4% en las llegadas aéreas hasta septiembre, la delegación costasoleña acude a la gran cita turística con expositor propio y una intensa agenda profesional para blindar su liderazgo y atraer visitantes durante los doce meses del año.

El presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado la importancia de esta cita para mantener la relación con "un mercado fundamental para la economía turística provincial". "Acudimos a esta nueva edición con el convencimiento de que el mercado británico continúa siendo estratégico para nuestro destino", ha señalado.

Los datos de conectividad aérea respaldan las previsiones. Entre enero y septiembre de 2026, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha registrado 2.526.009 llegadas de pasajeros británicos, un 4% más que en el mismo periodo de 2025. El Reino Unido se mantiene como primer mercado internacional del aeropuerto, que concentra el 12,6% de las llegadas a España procedentes de este país y el 82,7% de las registradas en los aeropuertos andaluces.

Actualmente, la Costa del Sol dispone de conexiones aéreas con 18 ciudades británicas, entre ellas Londres, Manchester, Bristol, Birmingham, Glasgow, Liverpool, Leeds, Belfast y East Midlands. Esta red facilita los desplazamientos y contribuye a mantener la actividad turística durante todo el año.

El comportamiento del alojamiento hotelero también refleja la fortaleza del mercado británico. Entre enero y septiembre se han contabilizado 904.241 viajeros británicos en hoteles, un 3,6% más, mientras que las pernoctaciones han alcanzado las 4.496.347 noches, con un crecimiento del 3,1%. El Reino Unido es el primer mercado internacional en viajeros hoteleros, únicamente por detrás del nacional, y ocupa la primera posición en pernoctaciones, por delante de España.

De igual modo, para aprovechar esta evolución, Turismo Costa del Sol acudirá a la WTM con un estand propio de 250 metros cuadrados y 120 coexpositores, además de una agenda con más de 30 reuniones confirmadas con agencias de viajes, turoperadores, compañías aéreas y otros agentes estratégicos.

El espacio incorporará un área gastronómica con productos de Sabor a Málaga y se complementará con una campaña publicitaria en grandes pantallas y mupis de Londres.

Salado ha señalado que la promoción se centrará especialmente en atraer visitantes fuera de la temporada alta. "Somos un destino con una oferta diversa, con cultura, naturaleza, gastronomía, golf, deporte y experiencias para todos los gustos, capaz de ofrecer propuestas de calidad durante los doce meses del año", ha destacado.

La entidad también estará presente en el espacio de Andalucía, reforzando una estrategia que busca diversificar la actividad turística, favorecer la estabilidad del empleo y generar oportunidades económicas en los municipios de la provincia.

"El Reino Unido es nuestro principal mercado emisor internacional y queremos que sus ciudadanos continúen encontrando en la Costa del Sol un destino cercano, acogedor, competitivo y repleto de posibilidades", ha concluido Salado.